Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: Kiss Levente harmadik a felnőtt Európa-kupán

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2026.10.12. 19:56
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Málagá utánpótlás cselgáncs utánpótlássport Európa-kupa
A 21 éves dzsúdós a 90 kilogrammos súlycsoportban szerzett érmet a málagai viadalon.

A magyar szövetség beszámolója szerint Kiss Levente, a Budaörsi SC fiatal versenyzője legyőzte a holland Loebert, a spanyol Martinez Coint, a cseh Musilt, majd a fináléba jutásért vívott párharcban a brazil Barbosa a hosszabbításban bírói döntéssel nyert ellene, utána Levente a bronzmeccsen kemény küzdelemben, az utolsó percben kiharcolt jukóval jobbnak bizonyult a belga Christiaensnél, és felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Kiss korábban a juniorok között szerzett egy ezüst- és egy bronzérmet az Európa-kupában,

a felnőttek között ez mostani pályafutásának legjobb eredménye.

(Kiemelt képünkön: Kiss Levente (jobbról) az Európa-kupa bronzérmével Fotó: EJU/ Marcelo Rua)

 

 

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