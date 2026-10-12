Cselgáncs: Kiss Levente harmadik a felnőtt Európa-kupán

A magyar szövetség beszámolója szerint Kiss Levente, a Budaörsi SC fiatal versenyzője legyőzte a holland Loebert, a spanyol Martinez Coint, a cseh Musilt, majd a fináléba jutásért vívott párharcban a brazil Barbosa a hosszabbításban bírói döntéssel nyert ellene, utána Levente a bronzmeccsen kemény küzdelemben, az utolsó percben kiharcolt jukóval jobbnak bizonyult a belga Christiaensnél, és felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Kiss korábban a juniorok között szerzett egy ezüst- és egy bronzérmet az Európa-kupában,

a felnőttek között ez mostani pályafutásának legjobb eredménye.

(Kiemelt képünkön: Kiss Levente (jobbról) az Európa-kupa bronzérmével Fotó: EJU/ Marcelo Rua)