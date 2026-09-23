Férfi kosár: a nehézségek összekovácsolják a Honvédot

Hagyományos évadnyitó sajtótájékoztatóját tartotta meg a Budapesti Honvéd kosárlabdacsapata a Dózsa György úton. Az együttes új edzővel, Lakits Andrással kezdi meg az idényt – a léc magasan van, az Albához szerződő Zlatko Jovanovic vezetésével a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé jutott és ötödik lett a bajnokságban az Endo Plus Service-Honvéd.

Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke izgalmas évadot vizionál, örül neki, hogy két kiemelkedő csapata van az egyesületnek, a vízilabda és a kosárlabda. A koncepció a kosárban továbbra is a fiatalok beépítése, illetve az idősebbek fejlődésének elősegítése, hogy meg tudják mutatni a bennük rejlő tudást. Felnőtt- és utánpótlásszinten is jó évadot zártak a piros-feketék, de ez már a múlt, és nem tehet terhet a jelenlegi garnitúrára, amely tiszta lappal indul.

Fodor Márton szakmai vezető elmondta, nem volt nyugodt az előszezon, próbálták megtartani a keretet – leszámítva a légiósokat –, ami nagyjából sikerült is. Már az elején cserélniük kellett és a bajnokság elején pótolniuk kell egy külföldi játékost, Jamari Smith-t. Szombaton a Kecskemét ellen a győzelemért harcolnak majd és a csapat nevében azt ígérheti, hogy ez így lesz a teljes idény folyamán. Lakits mester minden segítséget megkap a munkája során a vezetőségtől. Harmincéves jubileumi mezben szerepel a gárda, a felszerelés a legutóbbi bajnoki diadalról emlékezik meg.

Lakits András, aki másoedzőből lépett előre, megköszönte a bizalmat. Úgy véli, a nehézségek összekovácsolták a csapatot, szeretnének legalább a rájátszásért küzdeni, de ennél magasabbra is törnének, hogy elérjék az idei eredményeket. Sok csapat küzd gondokkal, nehéz belőni az erőviszonyokat, a csapat munkájára nem lehet panasz. A fiatalok megérhetnek a nagy feladatokra, a kevésbé fiatalok esélyt kapnak a szintlépésre, megfelelőnek tartja a légiósválasztást, ezzel az egyveleggel elérhetőek a kitűzött célok.

Gergely István (Fotó: Árvai Károly)

Végszóként Gergely István türelemre és higgadtságra intett mindenkit, szerinte nem az első néhány forduló dönti el a nagy kérdéseket.

A hivatalos rész után Fodor Mártonnal beszélgettünk még, arra voltunk kíváncsiak, hogyan pótolják a lábközépcsonttörése miatt kéthónapos kihagyásra kényszerülő Smith-t, és hogy tetszik neki a bajnokság új lebonyolítása.

„Ezen a héten már nem, de a jövő héten mindenképpen próbáljuk pótolni őt egy hasonló kaliberű játékossal. Az idei piac főleg magasposzton nagyon nehéz, ráadásul egyet már cserélnünk kellett, Sam Sherry mentális problémák miatt hazautazott, ez nagyon rosszul érintett minket, hiszen a szakmai stáb elképzeléseinek fontos láncszeme lett volna, hasonlóan a korábbi paksi Jamari Smith-hez. Az anyagi lehetőségeink egyelőre nem engedik meg negyedik légiós szerződtetését, még senki sem látja, mi történik a 2027-es évben, felelősségteljesen kell gondolkoznunk. Az én feladatom is, hogy megtaláljuk ennek az igazolásnak a lehetőségét, addig Valerio-Bodon Vincent, Simon Kristóf, vagy akár Jarvis Moss és Reizinger Máté oldja meg az irányítóposztot. Most vannak nagyon fiatal játékosok is a keretünkben, elsősorban Nagy Ágóra gondolok, aki 2009-es születésű és úgy néz ki, stabil játékperceket kaphat. Bevezették a playint, tehát az elsőtől tizedik hely a cél az alapszakaszban, akkor nem vagy veszélyben, ha lekerülsz az alsó négyesbe, hat meccsed van arra, hogy kiharcold a bennmaradást. Ezt szeretnénk elkerülni, bízom benne, hogy jó rajttal sikerülhet is. A szövetség célja, hogy minél kiélezettebb legyen a bajnokság, és ez így is van.”