Férfi kosárlabda vb-selejtező: Pongó helyett Cseh került be a szlovénok elleni keretbe

A magyar szövetség közösségi oldalának szombati beszámolója szerint Gasper Okorn szövetségi kapitány – aki hazalátogat a ljubljanai mérkőzésre – csak egy helyen változtatott ahhoz a névsorhoz képest, amely csütörtökön 85–67-re legyőzte az észt csapatot Miskolcon a selejtezősorozat második csoportkörének a nyitányán.

Az augusztusi szakaszban erre a két meccsre kerül sor, a menetelés ezután novemberben folytatódik. Az L jelű hatosból végül az első három utazhat majd a világbajnokságra, amelynek Katart ad otthont 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között.

A magyar válogatott kerete: Benke Szilárd (Paks), Cseh Botond (Szeged), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Krnjajski Boris (Szolnok), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, orosz), Meleg Gergő (Pécs), Pallai Tamás (Szolnok), Perl Zoltán (Szombathely), Nathan Reuvers (Valencia Basket, spanyol), Somogyi Ádám (Surne Bilbao, spanyol), Valerio-Bodon Vincent (EPS-Honvéd), Váradi Benedek (Szombathely)

A csoport állása: 1. Franciaország 13 pont, 2. MAGYARORSZÁG 11 (573-561), 3. Svédország 11 (580-584), 4. Finnország 11 (549-567), 5. Észtország 10 (576-568), 6. Szlovénia 10 (580-593)