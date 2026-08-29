Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda vb-selejtező: Pongó helyett Cseh került be a szlovénok elleni keretbe

2026.08.29. 09:15
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
férfi kosárlabda vb-selejtező Gasper Okorn férfi kosárlabda magyar férfi kosárlabda-válogatott
Pongó Marcell helyett Cseh Botond került be a vasárnapi, szlovéniai világbajnoki selejtezőmérkőzésre készülő magyar férfi kosárlabda-válogatott keretébe.

A magyar szövetség közösségi oldalának szombati beszámolója szerint Gasper Okorn szövetségi kapitány – aki hazalátogat a ljubljanai mérkőzésre – csak egy helyen változtatott ahhoz a névsorhoz képest, amely csütörtökön 85–67-re legyőzte az észt csapatot Miskolcon a selejtezősorozat második csoportkörének a nyitányán.

Az augusztusi szakaszban erre a két meccsre kerül sor, a menetelés ezután novemberben folytatódik. Az L jelű hatosból végül az első három utazhat majd a világbajnokságra, amelynek Katart ad otthont 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között.

A magyar válogatott kerete: Benke Szilárd (Paks), Cseh Botond (Szeged), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Krnjajski Boris (Szolnok), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, orosz), Meleg Gergő (Pécs), Pallai Tamás (Szolnok), Perl Zoltán (Szombathely), Nathan Reuvers (Valencia Basket, spanyol), Somogyi Ádám (Surne Bilbao, spanyol), Valerio-Bodon Vincent (EPS-Honvéd), Váradi Benedek (Szombathely)

A csoport állása: 1. Franciaország 13 pont, 2. MAGYARORSZÁG 11 (573-561), 3. Svédország 11 (580-584), 4. Finnország 11 (549-567), 5. Észtország 10 (576-568), 6. Szlovénia 10 (580-593)

 

férfi kosárlabda vb-selejtező Gasper Okorn férfi kosárlabda magyar férfi kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Férfi kosár: Szlovéniában lehet még közelebb lépni a vb felé

Kosárlabda
15 órája

Zászlóerdő Miskolcon – így nyertünk az észtek ellen a kosárlabda vb-selejtezőn

Kosárlabda
2026.08.27. 22:37

Parádés kezdés: a magyar férfi kosárválogatott 18 pontos sikerrel indította a vb-selejtező utolsó körét

Kosárlabda
2026.08.27. 19:49

Új úton a szegedi kosarasok

Kosárlabda
2026.08.27. 14:05

A magyar kosárválogatott tudja, mi a tét, de nem akar magára terhet rakni a vb-selejtezőn

Kosárlabda
2026.08.27. 10:24

Hat fontos mérkőzésre készülnek Gasper Okorn tanítványai

Kosárlabda
2026.08.18. 19:15

„Tudom, hol a helyem” – a 18 éves Lukácsi Gábor is a kosárlabda-válogatottal készül

Kosárlabda
2026.08.12. 13:43

Wittmann Krisztián 99 százalékig biztos benne, hogy ez lesz az utolsó évada

Kosárlabda
2026.08.08. 10:25