„Az európai edzők a fejlesztési státusban lévő csapatokat kapják meg”

Három európai vezetőedző dolgozik a ligában, a spanyol Jordi Fernández a Brooklyn Nets, a finn Tuomas Iisalo a Memphis Grizzlies, a szerb Darko Rajakovics a Toronto Raptors csapatát gardírozza. Úgy fest, a játékosfronton hamarabb megvalósult az európai áttörés, mint szakmain.

„Így van – erősítette meg Jakab Máté. – A Raptorsnál látszott, hogy a vezetőség európai szakembert akart, Darko és az olasz Sergio Scariolo közül választott. Az európai edzők azokat a csapatokat kapják meg, amelyek fejlesztési státusban vannak, nem kell rögtön eredményt elérniük, nem hajtanak a bajnoki címre. Másodedzőként viszont a legerősebb franchise-ok stábjában is megtalálhatók az európai kollégák – vezetőedzőként egyelőre nehezebb megvetniük a lábukat.”

Jakab Máté több NBA-meccset megnézett Miamiban, amikor a profi női 3x3-as ligában, az Unrivaledben dolgozott. Kifejezetten olyan szemmel figyelte a találkozókat, hogy tényleg nincs-e az alapszakaszban védekezés, csak a rájátszásban. Ezzel kapcsolatban arra jutott, annyira tehetséges sportolók, kosárlabdázók és atléták szerepelnek az NBA-ben, hogy egyszerűen nem lehet őket megfékezni, a jó védekezéssel szemben is betalálnak. Végezetül arra voltunk kíváncsiak, mik a legalapvetőbb különbségek egy európai és egy NBA-csapat felkészítésében?

„Van differencia az edzésmódszertanban is, de a legnagyobb a csapatok körüli logisztikában, körülményekben és környezetben érhető tetten. Rengeteg időt lehet megspórolni az NBA-ben azzal, hogy magángéppel utaznak a csapatok, egy helyen van a reggeli, ebéd, vacsora, így sokkal hatékonyabb a teljesítményleadás. A specialista edzők jobban elosztják a feladatokat, külön stáb felel a fejlesztésért, a támadásokért, az analitikáért. Nagyobb tehát az apparátus az együttes körül, szakmailag olyan nagy eltérés nincsen, és az Euroliga is egyre jobban alkalmazkodik az NBA-hez” – ecsetelte Jakab Máté.