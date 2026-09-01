Nemzeti Sportrádió

Hazája harmadosztályában köthet ki az Euroliga tavalyi ezüstérmese

K. Zs.K. Zs.
2026.09.01. 14:14
A májusi Monaco–Olympiakosz Euroliga-negyeddöntő idején még magasan lengett a klub lobogója (Fotó: Getty Images)
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Jelen állás szerint jó esetben is csak a francia férfi kosárlabda-bajnokság harmadik vonalában indulhat el az utóbbi években az európai porondon figyelemre méltó eredményeket elérő, a francia bajnokság legutóbbi kiírását még megnyerő Monaco.

Korábban beszámoltunk arról, hogy az Euroliga 2024–2025-ös idényének ezüstérmesét – amely a legutóbbi kiírásban is eljutott a legjobb nyolcig az európai elitligában – rendezetlen pénzügyei, súlyos tartozásai miatt kizárták a francia élvonalból.

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A legutóbbi bajnokságot megnyerő Monacót kizárták a francia élvonalból.

Akkor még a klub harcolt a visszakerülésért – a korábbi brazil futballcsillagot, Ronaldinhót is emlegették a lehetséges megmentők között –, de a bajnokság pénzügyi felügyelete nem találta kielégítőnek a megmentési tervét, így másodfokon sem fogadta el a nevezést sem a francia élvonalba, sem a másodosztályba.

A „Roca Team” megkísérelte átzsilipelni magát a volt Jugoszlávia utódállamainak klubjait tömörítő Adria-ligába, de ez a kétségbeesésben fogant akció is gyorsan hamvába holt. Marad a francia harmadosztály – ha oda befogadják a csapatot.

Kedvező elbírálás esetén a Monaco szeptember 18-án játszaná le első mérkőzését a Nationale 1-ben, ám tovább nehezíti a helyzetet, hogy pillanatnyilag a csapatnak csupán egyetlen igazolt játékosa van, és a helyzetről beszámoló L'Équipe francia sportnapilap szerint nehezen elképzelhető, hogy az az egyetlen, Juhann Begarin – akinek NBA-játékjogát a Boston Celtics lefoglalta 2021-ben – megelégedne a harmadik vonalbeli játékkal.

A Monaco összeomlásával összefüggő keddi hír, hogy – hazai élvonalbeli játéklehetőség híján – az Euroliga után az Eurokupából is kizárt klubot utóbbiban a bosnyák KK Bosna Sarajevo helyettesíti majd. A szarajevói csapat – amelyet a szombathelyi Falco kiejtett a FIBA Európa-kupa legutóbbi kiírásának negyeddöntőjében – 2008 után tér vissza a második legerősebbnek tartott európai sorozatba.

 

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