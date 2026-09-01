Hazája harmadosztályában köthet ki az Euroliga tavalyi ezüstérmese

Akkor még a klub harcolt a visszakerülésért – a korábbi brazil futballcsillagot, Ronaldinhót is emlegették a lehetséges megmentők között –, de a bajnokság pénzügyi felügyelete nem találta kielégítőnek a megmentési tervét, így másodfokon sem fogadta el a nevezést sem a francia élvonalba, sem a másodosztályba.

A „Roca Team” megkísérelte átzsilipelni magát a volt Jugoszlávia utódállamainak klubjait tömörítő Adria-ligába, de ez a kétségbeesésben fogant akció is gyorsan hamvába holt. Marad a francia harmadosztály – ha oda befogadják a csapatot.

Kedvező elbírálás esetén a Monaco szeptember 18-án játszaná le első mérkőzését a Nationale 1-ben, ám tovább nehezíti a helyzetet, hogy pillanatnyilag a csapatnak csupán egyetlen igazolt játékosa van, és a helyzetről beszámoló L'Équipe francia sportnapilap szerint nehezen elképzelhető, hogy az az egyetlen, Juhann Begarin – akinek NBA-játékjogát a Boston Celtics lefoglalta 2021-ben – megelégedne a harmadik vonalbeli játékkal.

A Monaco összeomlásával összefüggő keddi hír, hogy – hazai élvonalbeli játéklehetőség híján – az Euroliga után az Eurokupából is kizárt klubot utóbbiban a bosnyák KK Bosna Sarajevo helyettesíti majd. A szarajevói csapat – amelyet a szombathelyi Falco kiejtett a FIBA Európa-kupa legutóbbi kiírásának negyeddöntőjében – 2008 után tér vissza a második legerősebbnek tartott európai sorozatba.