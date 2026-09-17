Milos Konakov elégedett a Falco előszezonjával

– Az elmúlt években rengeteg sikert elértek, sok trófeát szereztek. Hogy lehet az „éhséget” esztendőkön át fenntartani?

– Nagyon jó a kérdés – válaszolta Milos Konakov, a Falco szerb-magyar mestere, akinek csapata szerda este az Adria-ligában induló szlovák Slovan Bratislavával játszott edzőmeccset Sárváron és 92–88-ra nyert. – Az előző idényünk hullámvasúthoz hasonlított, voltunk nagyon mélyen, aztán magasan is. A végén kijelenthettük, hogy sikeres évadot teljesítettünk, visszaszereztük a bajnoki címet, a FIBA Európa-kupában pedig bejutottunk a legjobb négy közé. Összességében meg kell találni a módját, hogy mindig éhesek legyünk. Most olyan edzőként beszélek, aki a tizedik idényét tölti ugyanabban a klubban: azt szeretném, hogy még jobban játsszunk, minden egyes meccsen úgy lépjünk pályára, hogy ne tiszteljük túlzottan az ellenfelet, egyenrangú riválisnak tartsuk magunkat.

– Csapata összetételéből az látszik, úgy rakták össze a keretet, hogy ne legyenek meglepetések.

– Nézze, nem titok, egyben szerettük volna tartani a csapatot, de az anyagi körülmények, a piac változásai úgy hozták, hogy kellettek új játékosok a keretbe. Nagyon elégedett vagyok, ahogy felépítettük az együttest, Aleksza Novakovics helyett Kaposvárról Roszics Uros érkezett, aki nagyon hasonló formátumú kosárlabdázó, kemény védő, és azt tudja támadásban, amire nekünk szükségünk van. Ami még fontos, nagyon szeretné a következő lépést megtenni a karrierjében. Az új külföldiek tekintetében az irányító- és a centerposztra a kiválasztás mindig rendkívül fontos. Az előző idényben magas poszton Arnaldo Toro nagyon beleillett a szisztémánkba, helyére a Sopronban bizonyító Joshua Patton érkezett. Irányítónak Kaposvárról Darrion Trammelt hoztuk el, aki ismeri a ligát, a csapatokat, a játékosokat, ezért ez is jó döntésnek tűnik. Azt is tudom, mindent az idő mutat meg, de az előszezonban eddig látottakkal elégedett vagyok. Támadásban és védekezésben is voltak problémáink, először az utóbbin dolgoztunk, aztán a támadójátékunkon, mindkettő sokat javult. A múlt hétvégi, hazai rendezésű tornán kitűnő teljesítményt nyújtottunk a szlovák Prievidza és az Alba Fehérvár ellen, két kiváló együttest sikerült két vállra fektetnünk. Persze most még nem az eredmény a legfontosabb, azt kell látni, mennyit léptünk előre, és miben kell még fejlődnünk.

– Kiválóan ismeri a magyar bajnokságot, de nyáron minden évben a legtöbb csapat átalakul. Kiket tart a legnagyobb riválisnak?

– Elég régen itt vagyok ahhoz, hogy tudjam, mindig akad egy meglepetéscsapat, amelyet a bajnokság előtt senki sem sorol a legerősebbek közé, ilyen volt az előző idényben a Kaposvár. Most megint erős lehet a somogyi alakulat, de megérzésem szerint a DEAC is. A nagy egészt, illetve a folyamatokat látva úgy gondolom, a Szolnok, az Alba és az Atomerőmű ott lesz az élbolyban. De még egyszer hangsúlyozom: szinte biztos vagyok benne, lesz még olyan együttes, amely közel kerül ezekhez a csapatokhoz. Egyébként teljesen mindegy, hogy nyolc hónap után ki áll az első helyen, a lényeg, hogy a döntő utolsó napján melyik csapat nyer.

– Nagyon motiváló, hogy egy évad kihagyás után visszatérhetnek a Bajnokok Ligájába is?

– Természetesen, a lehető legerősebb sorozatban, a legjobb ellenfelekkel szemben szeretnénk megméretni magunkat. Azt is elmondanám, hogy az előző idényben a FIBA Európa-kupa-szereplés roppant hasznos volt számunkra. A nemzetközi meccseknek köszönhetően folyamatosan javult az összhang, egyre jobban játszottunk, a védekezésünk minősége javult, aminek köszönhetően készen álltunk a rájátszásra, ráadásul a négy közé jutással klubtörténeti sikert értünk el. A BL-ben szeretnénk minden meccsen versenyképesek lenni, és hogy meddig jutunk, az most még kérdés. A csoportban nagyon erős az AEK Athén, amely olyan játékosok szerződtetéséhez áll közel, mint a francia válogatott Thomas Heurtel, de a belga Antwerp is kitűnő együttes.

– A jövő héten hazai pályán a Fóttal kezdik el a bajnokságot. Érzi már az adrenalin növekedését a szervezetében?

– Jól sikerült a felkészülésünk, a játékosok munkamorálja kifogástalannak bizonyult, ráadásul idén nem kellett selejtezőt játszanunk a nemzetközi kupában, nem volt eredménykényszer, kemény edzőmérkőzéseken a játékunk csiszolására összpontosíthattunk. Folyamatosan fejlődünk, és örülök annak is, hogy hazai pályán kezdhetjük a bajnokságot. Várom a tétmeccseket, készen állunk a rajtra.