Németh Dániel duplájával fordított és nyert a Videoton a DVTK ellen

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–DIÓSGYŐRI VTK 2–1 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói stadion, 2486 néző. Vezette: Antal Péter (Vígh-Tarsonyi Gergő, Garai Péter)

VIDEOTON: Hársfalvi – Köllő, Murka, Spandler – Bedi, Zsótér – Ekbauer, Derekas, Kurdics (Nagy Dominik, 59.) – Nagy Zoárd (Kovács E., 90+4.), Németh D. (Kelemen, 84.). Vezetőedző: Pető Tamás

DVTK: Gróf – Kiss B., Szatmári Cs., Bárdos – Molnár G., Holdampf, Bényei (Babinszky, 79.), Bokros – Mucsányi Márk (Szekszárdi M., 59.), Borvető, Galántai (Krone, 88.). Megbízott vezetőedző: Kriston István

Gólszerző: Németh D. (53., 82.), ill. Galántai (29.)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – Nagyon megérdemeltük a győzelmet, az első perctől úgy játszottunk, ahogy a Videoton nevéhez méltó. Nyomást helyeztünk az ellenfélre, a hitünket nem vesztettük el, és a bajnokság talán legjobb csapatát tudtuk legyőzni. Ezért külön örülök ennek a győzelemnek.

Kriston István: – Sajnálhatjuk a meccset, csalódottak vagyunk, rengeteget tett a csapat legalább az egy pontért. Bíztunk abban, hogy a vezetés lelki töltetet ad ahhoz, hogy megfordítsuk a negatív spirált, de fegyelmezetlenségből kaptunk két gólt. Ennek ellenére remélem, hogy a tartásunkkal megindulhatunk majd felfelé a tabellán.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ki talál magára előbb a nagy múltú csapatok közül? – Ez lehetett az NB II 7. fordulójának záró mérkőzésének nagy kérdése. A Videoton FC Fehérvár ugyan jól rajtolt, de a folytatásban játéka nem volt meggyőző, ráadásul előző három meccsét is elvesztette. Az élvonalból visszacsúszó DVTK sem remekelt a szezon elején, s ez Takács Péter állásába került, a fehérvári összecsapáson az ideiglenesen karmesterré előrelépő Kriston István próbálta jó irányba terelni a Diósgyőrt.

Az első 20 percben úgy tűnt, Borsodban nem változott sok minden, némi zavar érződött a vendégek játékán. Pontosabban futballjuk játék nélkül maradt, mert a számos technikai hiba nem engedte, hogy felfejlődjenek. A pontatlanságot és a labdakezelési problémákat lehet, hogy épp a lendületesen kezdő hazaiak erőszakolták ki. A múlt héten érkezett szélső védő, Kurdics Levente, valamint a remek felépítésű csatár, Nagy Zoárd is kezdett, s nem is mozogtak rosszul. Már az első negyedóra alatt gólig jutott a Vidi, Németh Dániel találatát azonban les címén nem adta meg a játékvezető – erősen kétséges volt az ítélet… A Videotontól sorozatban harmadszor vettek el a bírók erősen szabályosnak tűnő gólt. A 20. percet követően a DVTK egyre többet birtokolta a labdát, bár nagy helyzetig nem jutott. A 29. percben mégis vezetést szerzett, ehhez azonban kellettek a hazai védők is, Galántai Tamásnak adtak gólpasszt.

A fordulás után a Vidi volt kezdeményezőbb, s erőfeszítései gyümölcsözőek voltak az utóbbi időszak pontszárazsága után. Németh Dániel kétszer is villant, két, oldalról érkező beadásra érkezett remek ütemben. Ráadásul most a fehérváriak tudtak gólt szerezni a hajrában. Nem csak e területen szakítottak rossz hagyományaikkal a piros-kékek, hiszen újra mérkőzést nyertek. 2–1





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hárommeccses vereségsorozatba futó fehérvári csapat a szintén bukdácsoló DVTK ellen.