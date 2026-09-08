Feczkó Tamás lett a DVTK vezetőedzője – hivatalos

Az NB II-ben négy ponttal a 14. helyen álló DVTK egy hete váltott edzőt, Takács Péter helyét ideiglenesen az utánpótlásban dolgozó Kriston István vette át, de a Videoton elleni hétfői, 2–1-re elveszített fehérvári mérkőzésen már ott ült a lelátón Feczkó Tamás, akivel kapcsolatban már korábban is jeleztük, hogy ő az első számú kiszemelt Diósgyőrben a vezetőedzői posztra. Ma, a 49. születésnapján sajtótájékoztató keretében be is jelentették a kinevezését, 1+1 évre írt alá.

Vincze Richárd sportigazgató a mai sajtótájékoztatón elmondta, Feczkó Tamással már a BVSC elleni hazai vereséget követően felvették a kapcsolatot, elsősorban az szólt mellette, hogy korábban három csapatot is feljuttatott az NB I-be – a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot –, és jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019 szeptembere és 2020 decembere között már irányította a diósgyőrieket, akkor az NB I-ben (45 tétmeccsen ült a diósgyőri kispadon abban az időszakban, 18 győzelem, 6 döntetlen, 21 vereség volt a mérlege).

A születésnapja alkalmából köszöntötték is az új vezetőedzőt, aki ennek kapcsán felidézte egy korábbi emlékét.

„Legalább annyira felemelő pillanat ez a mostani, mint amikor annak idején a névnapomon az Újpestet fogadtuk nyolcezer néző előtt. Óriási megtiszteltetés, hogy másodszor is megadta ezt a sors, ismét a DVTK vezetőedzője lehetek. Amikor legutóbb kint voltam a stadionban, szomorúan tapasztaltam, milyen kevés a néző, szeretnénk ezen is változtatni – fogalmazott Feczkó Tamás, aki ugyanakkor hangsúlyozta, nem kér türelmet. – Nem időt szeretnék kérni a szurkolóktól, mert a türelem érthető módon már rég elfogyott. Azt kérem, a lehetőségeihez képest mindenki azon dolgozzon, hogy a csapat minél följebb tudjon lépni a tabellán. Több van ebben a csapatban, mint amit eddig mutatott, úgy ézem, megfelelő pedagógiai érzékkel jóval többet ki lehet belőle hozni.”

Vincze Richárd azt is elmondta, bár több jelöltjük volt a vezetőedzői posztra, Feczkó Tamás volt az első számú kiszemelt, és örül, hogy sikerült megállapodniuk.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az új szakmai stáb tagja lesz Márton István, akivel korábban Kisvárdán, Nyíregyházán és a Honvédnál is együtt dolgozott a vezetőedző.

Feczkó Tamás a második diósgyőri időszakát szombaton, 16 órától hazai pályán, a Videoton elleni Magyar Kupa-mérkőzéssel kezdi meg, a bajnokságban pedig a Gyirmót FC Győr lesz az első ellenfél, szeptember 19-én, ugyancsak Diósgyőrben.

„Nincs könnyű dolgunk, hiszen kevés idő van a felkészülésre, de a kupamérkőzés természetesen már az én felelősségem lesz. Szeretnénk továbbjutni, majd utána a bajnokságban is elkezdeni a felzárkózást” – nyilatkozta az új szakvezető az első mérkőzés kapcsán.

A DVTK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA