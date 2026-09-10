A franciák sima győzelemmel jutottak be a négy közé a női kosárlabda-világbajnokságon

Mint az MTI írja, még a csütörtöki versenynap előtt megdőlt a világbajnokságok történetének a nézőcsúcsa: 2022-ben, Ausztráliában 145 519-en látogattak ki a mérkőzésekre, Berlinben viszont már a negyeddöntők előtt 156 048 nézőt regisztráltak a szervezők, s ez a szám vasárnapig a 200 ezret is elérheti.