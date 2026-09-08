Újabb tűzriadó Berlinben a japánok elleni meccs előtt

Sajnos már ismerős volt a sziréna vijjogása és a felszólítás, ami a hangszórókból bömbölt kedd reggel a női világbajnokság 15 csapatának (az amerikaiak ezúttal is különcködnek és máshol laknak…) szállást adó berlini hotelben: a vasárnap éjjeli után ismét tűzriadót rendeltek el. A hangosbemondó megint több nyelven arra szólított fel mindenkit, hogy azonnal hagyja el az épületet a vészkijáratokon keresztül. A többség már mosolyogva és komótos bandukolással jelezte, nincs félelemérzet a vendégekben, akiket ezúttal is kitereltek hotel elé, ahol rendőrautók és tűzoltóautók várakoztak.

Most már csak 20 perc kellett a biztonsági személyzetnek, hogy megállapítsa, nincs tűz, ennyit kellett várakozni, aztán visszaengedték a vendégeket. A kora esti egymás elleni keresztjátékra készülő magyar és japán együttes tagjai is mosolyogva tértek vissza a hotelbe, Juhász Dorka, a mieink világklasszisa is viccesen jegyezte meg késői reggelije összeállítása közben, hogy kellemetlen a dolog, ám jobb, mintha reggel hatkor történt volna meg… Persze, minden csak viszonyítás kérdése, az viszont egyáltalán nem, hogy amikor 17.45-kor feldobják majd a labdát a Berlin Arénában, akkor már véresen komoly lesz a helyzet, hiszen a tét a vb-negyeddöntő. A két felnőttválogatott eddig háromszor találkozott egymással hivatalos mérkőzésen, s ebből az utóbbi kettőt mi nyertük meg. Idén márciusban az isztambuli selejtezőben éppen a Minnesota Lynx sztárja vezetésével (egyéni rekordot érő 35 pont) 77–65-re, 2024 februárjában a soproni olimpiai kvalifikációs tornán 81–75-re győztünk. A harmadik csatára még 1998-ban, legutóbbi vb-szereplésünk során került sor, akkor az ázsiai együttes 108–82-re diadalmaskodott.

A múlt nem kötelez, s ne gondolja senki, hogy az előző két meccs alapján a mieink lennének a favoritok és kötelező a győzelem, mert ez nem így van.

Lehet erre alapozni, de nem érdemes, már csak azért sem, mert a japánok a világranglista 10. helyezettjei (mi a 19. pozíciót foglaljuk el), s mert ilyen éles szituációban még nem jártak a magyar keret tagjai. Esély van, amit jó lenne megragadni, s ha okosan, magassági fölényünket kihasználva, az eddiginél kevesebb labdát elszórva játszunk, akkor igenis lesz sansz a győzelemre.

ELLENFÉLNÉZŐ: JAPÁN

Újabb randevúra kerül sor Ázsia egyik legjobbjával, Japánnal, ezúttal Berlinben. A magyar válogatott ellenfele a harmadik helyen zárt az A-jelű négyesben, így került a negyeddöntőért kiírt keddi párharcba. Az ázsiai együttes pontokban gazdag mérkőzéssel kezdte meg idei szereplését a tornán, nem is akárhogyan, két rekordot hozó találkozón. A Mali ellen aratott győzelem (102–97) során az új egyéni vb-rekordot kilenc triplával felállító Hajasi Szaki és társai 20 hárompontost szereztek, ez új csúcs a vb-k történetében (a korábbit is ők tartották 18-cal.) A 31 éves hátvéd egyébként nem volt az isztambuli keretben sérülés miatt, így ő nem játszott ellenünk azon az összecsapáson, amelyen 77–65-re megvertük őket, többek közt Juhász Dorka szenzációs, egyéni csúcsnak számító 35 pontjával. A csapat összeszokott és különleges stílusban kosárlabdázik, rengeteg hárompontossal próbálkoznak játékosai. Japán eddig 15 világbajnokságon szerepelt, legjobb eredménye egy ezüstérem 1975-ből, emellett az ötkarikás játékokon is állhatott már dobogón (2020, ezüst), míg az Ázsia-bajnokságot hatszor nyerte meg, legutóbb (2025) pedig második lett Kína mögött.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Kedd

17.45: Magyarország–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Németország–Dél-Korea (Tv: M4 Sport)

Szerda

17.45: Puerto Rico–Kína

20.45: Ausztrália–Olaszország

Belgium, az Egyesült Államok, Franciaország és Spanyolország már ott van a negyeddöntőben.