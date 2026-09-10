Lelik Réka: Életünk nagy meccse lesz az amerikaiak ellen!

– Egyet már aludtak a Japán elleni győzelemre és arra, hogy negyven év után ismét nyolc között van a válogatott a világbajnokságon. Most már felfogta, milyen nagy tettet hajtottak végre?

– Már kezdem, kedden még egész nap egyfajta sokkban voltam, tényleg kellett egy alvás, hogy leülepedjen bennem – válaszolta szerda délelőtt Lelik Réka, a keresztjátékban Japánt kedden magabiztos játékkal 84–63-ra legyőző, ezzel a negyeddöntőbe jutó nemzeti együttes 27 éves hátvédje, aki 23 ponttal, nyolc lepattanóval és négy gólpasszal a mérkőzés legjobbja lett. – Azóta boldogságérzés van bennem, és úgy érzem, el sem fáradtam, semmi nyoma sincs annak, hogy előző nap még meccset játszottam. Persze ez az adrenalin miatt is lehet.

– Kívülről könnyednek tűnt a siker, egy kisebb hullámvölgytől eltekintve, amikor Japán egyenlített, kézben tartották

a mérkőzést. Belülről milyen volt?

– Lehet, hogy így látszott, de nagyon sok munka volt mögötte, s nemcsak fizikailag volt megterhelő, mentálisan is. Azt se felejtsük el, hat nap alatt a negyedik meccset játszottuk le. Bár az előző két összecsapáson legyőztük a japánokat, és úgy tűnhetett, egyre jobban megismerjük a játékrendszerüket, és egyre inkább megtaláljuk az ellenszert a szokatlan stílusukra. Azt sem tudhattuk, hogy ez az éles helyzet, a nyolc közé kerülés lehetősége mit hoz ki belőlük.

– Mi volt a kulcs?

– Az, hogy akárhányszor a közelünkbe kerültek, mindig volt valamilyen válaszunk, mindig meg tudtuk törni a lendületüket. Vagy egy időkéréssel, vagy egy gyors kosárral, vagy akár csak egy hirtelen csapat-összejövetellel a parketten. Ez nagy előrelépés, mert korábban többször előfordult, hogy ilyen esetekben megtörtünk. Mentálisan nagyon ott voltunk most, ahol lenni kell.

– Más dimenzióban játszott, ihletetten kosárlabdázott – írta önről a nemzetközi szövetség, amely a meccs legjobbjának választotta. Ehhez gratulálunk, s kérdeznénk, mennyire volt tudatos, hogy most többször támadta a gyűrűt, ezzel küldte-e pályára Völgyi Péter szövetségi kapitány?

– Menet közben alakult így. A korábbi meccseken főleg azzal tudtuk a japánokat megverni, hogy a palánk alatt domináltunk, szerintem most is arra készültek, hogy a centereinket tömjük majd labdával. Emiatt a gyűrűtől távol kinyíltak, így a mezőnyjátékosoknak több helyük és idejük volt. Örülök a díjnak, de úgy vélem, ez csapatmunka, lényegtelen, ki dobja a pontokat, most én voltam az, aki gyakrabban betalált. Aki pályára került, mindenki hozzátett a győzelemhez, és tudta, mi a dolga.

– Hová kerül az MVP-trófeája?

– Egyelőre a pincébe, most többlaki életet élek.

– Majdnem ötvenpontos vereséggel kezdték a tornát a franciák ellen, azóta viszont háromszor győztek. Nehéz volt a talpra állás?

– Az első meccs nem mérvadó, egyszerűen kellett egy összecsapás, hogy akklimatizálódjunk. Persze az is egyértelmű, hogy nem szerettünk volna ennyire gyengén rajtolni és ilyen képet mutatni magunkról, főleg a tekintetben, hogy huszonnyolc év után lépett újra pályára a válogatott vébén. A negyvenhat pontos vereség nem feltétlenül tükrözi a valós erőviszonyokat, de nem probléma, mert ami utána történt, az pontosan az, amit terveztünk.

– Csütörtökön a címvédő Egyesült Államok lesz az ellenfél, ezzel kapcsolatban a meccs után ön azt mondta, idézem: „Gyere ránk, Amerika!” Nem túl bátor kijelentés ez? Nem tart attól, hogy felhergeli a riválist, és visszaüthet a kihívás?

– Meglehet, de nem félek! Életünk nagy meccse lesz, világsztárok ellen, nyilván ezt is élményként kell felfogni. Most már nincs értelme és nem is szabad az energiával spórolni, mindent bele kell adni a negyeddöntőben, mert nincs vesztenivalónk. Itt, Berlinben is láthattuk, ahogy egy európai csapat, Olaszország nagyon megszorongatja a címvédőt. Ebből mi is erőt meríthetünk, negyven percig koncentrálni kell és keménynek lenni, kis túlzással ha kell, pontozódjon ki a fél csapat, de nem szabad feltartott kézzel pályára lépni.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

NEGYEDDÖNTŐ

11.30: Egyesült Államok–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

14.30: Kína–Franciaország

17.45: Belgium–Németország

20.45: Ausztrália–Spanyolország