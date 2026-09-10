Jégkorong: a francia élvonalba szerződött a Fehérvár AV19 kapusa

A francia élvonalban szereplő Gothiques d'Amiens jégkorongcsapatában folytatja pályafutását Horváth Dominik, a Hydro Fehérvár AV19 saját nevelésű kapusa.
A 25 éves játékos tagja volt a 2023-as és a 2025-ös elit-világbajnokságon szereplő magyar válogatott keretének.
Horváth az osztrák ligában játszó fehérváriaknál mindössze 12-szer jutott szóhoz az előző idényben, vele háromszor nyert a gárda. Ez volt az egyik oka, hogy távozni kényszerült, és karrierje során először fog külföldi klub színeiben játszani.
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