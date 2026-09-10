Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: a francia élvonalba szerződött a Fehérvár AV19 kapusa

2026.09.10. 17:10
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Fotó: FB/Gothiques d'Amiens - A.H.E
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Hydro Fehérvár AV19 Gothiques d'Amiens Horváth Dominik
A francia élvonalban szereplő Gothiques d'Amiens jégkorongcsapatában folytatja pályafutását Horváth Dominik, a Hydro Fehérvár AV19 saját nevelésű kapusa.

A 25 éves játékos tagja volt a 2023-as és a 2025-ös elit-világbajnokságon szereplő magyar válogatott keretének.

Horváth az osztrák ligában játszó fehérváriaknál mindössze 12-szer jutott szóhoz az előző idényben, vele háromszor nyert a gárda. Ez volt az egyik oka, hogy távozni kényszerült, és karrierje során először fog külföldi klub színeiben játszani.

 

Hydro Fehérvár AV19 Gothiques d'Amiens Horváth Dominik
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