Jégkorong: a francia élvonalba szerződött a Fehérvár AV19 kapusa

A 25 éves játékos tagja volt a 2023-as és a 2025-ös elit-világbajnokságon szereplő magyar válogatott keretének.

Horváth az osztrák ligában játszó fehérváriaknál mindössze 12-szer jutott szóhoz az előző idényben, vele háromszor nyert a gárda. Ez volt az egyik oka, hogy távozni kényszerült, és karrierje során először fog külföldi klub színeiben játszani.