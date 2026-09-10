Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája: Bayern München–Bodö 0–0

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.10. 20:54
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Michael Olise akcióban (Fotó: AFP)
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Bayern München Bodö/Glimt Bajnokok Ligája
A labdarúgó Bajnokok Ligája 1. fordulójában a anémet Bayern München a norvég Bodőt fogadja. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő tudósításunkban!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) 0–0 – ÉLŐ
München, Allianz Arena. V: Obrenovic (szlovén)
Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Pavlovic, Kimmich – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Bodö/Glimt: Haikin – Sojvold, V. Nielsen, Björtuft, Björkan – Kitolano, Berg, Fet – Auklend, Helmersen, Blomberg. Vezetőedző: Kjetil Knutsen

 

Bayern München Bodö/Glimt Bajnokok Ligája
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