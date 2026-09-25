Férfi kosárlabda NB I: otthon nyert a Szolnok és az Alba is
Az előző bajnokságban második helyezett Szolnok az OSE Lionst, míg az Alba Fehérvár a Körmendet győzte le a férfi kosárlabda NB I 1. fordulójában.
A szolnokiak közönségszórakoztató, pontgazdag mérkőzésen az Oroszlányt verték 11 ponttal. A házigazda a második negyedben alakított ki komolyabb különbséget, amit gyakorlatilag a meccs végéig megtartott. A találkozó legeredményesebb kosarasa a vendégek szerb légiósa, Dusan Sztojicsics volt, aki 25 pontot szerzett.
A székesfehérvári csapat a Körmendet fogadta és előnyét folyamatosan növelve, végül 19 ponttal nyert. A találkozón a hazaiakat erősítő Vojvoda Dávid 20 pontig jutott.
FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions 104–93 (30–28, 26–16, 20–19, 28–30)
Alba Fehérvár–Egis Körmend 96–77 (23–20, 20–17, 24–18, 29–22)
Később:
19.00: Sopron KC–DEAC
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