Férfi kosárlabda NB I: otthon nyert a Szolnok és az Alba is

A szolnokiak közönségszórakoztató, pontgazdag mérkőzésen az Oroszlányt verték 11 ponttal. A házigazda a második negyedben alakított ki komolyabb különbséget, amit gyakorlatilag a meccs végéig megtartott. A találkozó legeredményesebb kosarasa a vendégek szerb légiósa, Dusan Sztojicsics volt, aki 25 pontot szerzett.

A székesfehérvári csapat a Körmendet fogadta és előnyét folyamatosan növelve, végül 19 ponttal nyert. A találkozón a hazaiakat erősítő Vojvoda Dávid 20 pontig jutott.

FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions 104–93 (30–28, 26–16, 20–19, 28–30)

Alba Fehérvár–Egis Körmend 96–77 (23–20, 20–17, 24–18, 29–22)

Később:

19.00: Sopron KC–DEAC