Női kosár: Az ismeretlenbe vetem bele magamat – Sitku-Varga Alíz

A magyar válogatott magasbedobó Varga Alíz immár Sitku-Varga Alíz. A közelmúltban férjhez ment a kosárlabdától tavaly visszavonuló Sitku Mártonhoz, és fel is vette a nevét, tehát mostantól így szerepel lapunkban. Az esküvőn természetesen óriási fölényt harcoltak ki a kosarasok, voltak vagy százan és gondoskodtak is a jó hangulatról a balatonfüredi eseményen, amely éppen úgy sikerült, ahogyan az ifjú pár elképzelte. Majd jöhetett a munka, Sitku-Varga a múlt héten már a nemzeti csapat lakiteleki összetartásán vett részt.

Sitku-Varga Alíz (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

„Nagyon jól sikerült, edzettünk is, de igazából ez felkészítő hét volt – mondta lapunknak a 25 éves játékos. – Tizennégyen vettünk rajta részt, jó volt találkozni a lányokkal, visszacsöppenni az edzésekbe, főként egyéni képzés zajlott és valamennyit foglalkoztunk a taktikával. Most egy kis pihenőnk van, de augusztusban nem a nulláról folytatjuk. Sosem szeretem elbízni magamat, nem gondolkozom azon, hogy mennyire biztos a vébékerettagságom. Egyre erősebb a csapat, ki kell hoznom magamból a legjobbat, mindent megteszek érte, hogy jó érzésekkel zárjam a felkészülést, és nyilván ott szeretnék lenni az utazók között.”

Sitku-Varga Alíz a pályafutásában fontos szakaszt zárt le, hiszen az NKA Universitas Pécsnél töltött egy év alatt bajnoki címet nyert, minden edzésre nagy örömmel ment, profi, a terhelést remekül elosztó szakmai stábbal dolgozott, mégis távoznia kellett. Beszélgetőpartnerünk reméli, hogy még egyszer létrejöhet ott egy ilyen nagyszerű közeg, ám most nem látta értelmét a maradásnak a nemzetközi porondon nem induló klubnál, inkább Olaszországba szerződött, a Castelnuovo Derthona csapatához.

„Nem szeretnék rosszat mondani a Pécsre, nagyon jó volt a társaság és szimpatikus a vezetőség, de nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan arra számítottunk – taglalta Sitku-Varga. – Évek óta szerettem volna kipróbálni magam külföldön, most jött el az ideje, de nincs hiányérzetem, nagyon jó visszagondolni az elmúlt évadra. Az új csapatomnak utána kellett olvasnom, illetve több volt és jelenlegi csapattársam véleményét kikértem, mindenki jó szívvel ajánlotta, csak jót mondott a Derthonáról. Jó kis csapat, reális célokkal dolgozik, így nem volt nehéz döntés oda szerződnöm. Nagyon jól esett, hogy a vezetőség már az esküvőnkre is küldött egy óriási virágcsokrot ajándékba. Végig partnerek voltak az olaszok, nagyon örülnek, hogy válogatott vagyok, úgy készülünk, hogy megyek majd a vébére, és egyértelmű volt, hogy ezzel kapcsolatban mindenben támogatnak. Csak az esemény után kell kiutaznom hozzájuk, és ami szerencse, hogy Marci is velem tud tartani, a munkája lehetővé teszi, még ha néha haza is kell repülnie, Milánóból ezt könnyen meg tudja oldani.”

A korábban a Sopronnal Euroliga-győztes kosárlabdázó egy idényre írt alá az előző évad során a bajnokságban a legjobb négy közé jutó, és az Európa-kupában újoncként szereplő klubnál. Sitku-Varga Alíz örülne, ha az olasz élvonalban meg tudnák ismételni az elődöntőbe kerülést, míg az Ek-ban jó lenne minél tovább jutni véleménye szerint. Ami talán a legfontosabb neki, hogy egyénileg fejlődjön.

„Ez megint nagy váltás lesz a legutóbbi évadból kiindulva. Új helyzetbe kerülök légiósként, meg kell tanulnom, hogyan kezeljem ezt csapatszinten is. Az is szempont volt, hogy a klub indul a nemzetközi mezőnyben, szeretnék mindkét porondon meghatározó játékossá válni. Nem bánnám, ha ragadna rám egy kevés az olasz nyelvből, megismerném a kultúrát a kosárlabdán kívül is, illetve új embereket. Anastasia Conte neve volt ismerős az együttesből, de senkivel sem játszottam korábban együtt, szóval az ismeretlenbe vetem bele magamat, emiatt nagyon izgatott vagyok!”