Spanyol bajnok lett Nathan Reuversszel a Valencia kosárlabdacsapata

A Valencia második kiemeltként kezdte meg a rájátszást, amelyben előbb a Bilbaót 2–0-ra, majd az elődöntőben a Joventut Badalonát 3–0-ra győzte le. A fináléban a Barcelonával csapott össze az együttes, mely az első meccset óriási csata végén, egyetlen ponttal nyerte meg, azt követően viszont három sima győzelmet aratott.

A 27 éves Reuvers az elődöntő második és harmadik, illetve a finálé első két mérkőzésén nem játszhatott, a hétfői harmadik találkozón viszont már ott volt a parketten és hét és fél perc alatt két-két ponttal és lepattanóval, illetve egy labdaszerzéssel segítette 88–80-as sikerhez csapatát. Ezek után a szerda esti negyedik találkozón nyolc és fél perc alatt két-két pontot és lepattanót gyűjtött. A Valencia a bajnoki aranyérmet 108–84-es sikerrel szerezte meg.

A magyar szövetség a Facebook-oldalán jelezte, hogy ezzel nem csupán Reuvers, hanem Kovács Adrián is spanyol bajnoknak mondhatja magát, aki az együttes segédedzőjeként dolgozik.