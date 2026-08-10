Nemzeti Sportrádió

Urbán Zita egyéni csúccsal Eb-döntős

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Birmingham
2026.08.10. 23:09
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Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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Urbán Zita atlétika atlétikai Európa-bajnokság
A hétfő este meglepetését a 3000 m akadályon egyéni csúcsot futó Urbán Zita okozta Birminghamben a magyar csapatból az Európa-bajnokságon.

Nem sokkal azután, hogy Takács Boglárka és Tóth Anna is nüanszokkal maradt le a továbbjutásról, a hétfő este egy pozitív meglepetéssel zárult a magyar csapatnak Birminghamben. A riválisok erősségét és legjobbjait figyelve Urbán Zitának megvolt az esélye arra, hogy bejusson a fináléba, de elvárásként ezt most még nem támaszthattuk a fiatal futó felé.

Nagyon érett, taktikus versenyzést mutatott be a 3000 méteres akadályfutás első előfutamában, amelyben szinte végig továbbjutást érő helyen haladt. Nyolc atléta jutott be automatikusan a döntőbe, sokáig kilencen mentek együtt, közte Urbánnal, aki továbbra is jól mozgott és a helyezkedése is rendben volt. Az utolsó körökben is sorra előzte meg a fáradó riválisait, a szoros hajrában még az ötödik is csak egy másodpercre volt a 9:35.57-es egyéni csúccsal 7. helyen célba érő magyar mögött.

„Nagyon örülök, hogy meg tudtam csinálni azt a futást, amit szerettem volna, hogy egy verekedésből kimaradva stabilan tudjak futni azzal a hat-nyolc versenytársammal, akik a továbbjutásért harcoltak. Kicsit széthúzódott a mezőny, ez kedvezett nekem, végig tudtam figyelni, mi zajlik mögöttem. Az Eb előtt még csak gondolni sem akartam rá, hogy nem jutok be a döntőbe. Mentálisan sokat segített, hogy mióta itt vagyok Birminghamben, abszolút lelkes vagyok és jól érzem magam, bíztam magamban” – mondta a célba érkezést követően Urbán Zita.

A női 3000 m akadály döntőjére csütörtök este kerül sor.

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HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS. Tóth Anna és Takács Boglárka is nüanszokkal maradt le a továbbjutásról a birminghami atlétikai Eb-n.

 

 

Urbán Zita atlétika atlétikai Európa-bajnokság
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