Nemzeti Sportrádió

Ezüst az úszó Eb nyitányán; Bódog Tamás: Hol a piros?

L. P. I.L. P. I.
2026.08.10. 23:50
Címkék
úszás NS-ajánló atlétika

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

 

A Benelux államok jelenthetik ifjainknak az ugródeszkát. Borbola Bence kétoldalas összeállításában a mostani belgiumi és hollandiai átigazolások (Bárány Donát vagy Átrok Zalán) apropóján Kű Lajostól Kiprichen és Dzsudzsákon át nemcsak a régióba szerződő egykori magyar klasszisokat, hanem a maiak beilleszkedését, lehetőségeit és az elit ligákba való továbblépésükhöz szükséges tulajdonságokat is végigvette.

Nyíregyházán nem nyugszanak a kedélyek a debreceni vereség után. Bódog Tamás és Temesvári Attila piros lapját nehezen emésztik meg, és a Galambos Dániel által megkérdezett játékvezetők (természetesen név nélkül…) is értetlenül állnak az előtt, hogy miképpen alakulhattak így az ítéletek.

Európa-bajnokság Saint-Denis-ben és Birminghamben. Kovács Erika az úszók, Szendrei Zoltán pedig az atléták kontinensviadalának első napjáról számolt be részletesen a női 4x200-as gyorsváltó ezüstjétől Jackl Vivien újjászületéséig és Milák Kristóf bemutatkozásáig, illetve Enyingi Patrik és Takács Boglárka nagy hétfői futásáig.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

úszás NS-ajánló atlétika
Legfrissebb hírek

„Nagyon odatettük magunkat!” – örömszavak az ezüst után

Úszás
6 órája

Élje át újra, ahogy ezüstérmes lett a női 4x200-as gyorsváltó

Úszás
7 órája

Úszó Eb: majdnem hibátlan magyar mérleg az első délelőttön

Úszás
15 órája

Dzsudzsák első fejes gólja; Kós Hubert minden számban éremért úszik az Eb-n

E-újság
2026.08.09. 22:40

Kós Hubert: Én is Kós Huberttől várnám az érmeket

Úszás
2026.08.09. 16:07

Úszás: Jackl Vivien négy számban is indul a felnőtt Eb-n

Utánpótlássport
2026.08.09. 15:43

Úszó Eb: Kós, Marchand, Ponti és Steenbergen nyitotta meg az Eb-t

Úszás
2026.08.09. 14:34

A hónap utánpótlásedzője: július jelöltjei

Utánpótlássport
2026.08.09. 09:05