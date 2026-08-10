Ezüst az úszó Eb nyitányán; Bódog Tamás: Hol a piros?

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

A Benelux államok jelenthetik ifjainknak az ugródeszkát. Borbola Bence kétoldalas összeállításában a mostani belgiumi és hollandiai átigazolások (Bárány Donát vagy Átrok Zalán) apropóján Kű Lajostól Kiprichen és Dzsudzsákon át nemcsak a régióba szerződő egykori magyar klasszisokat, hanem a maiak beilleszkedését, lehetőségeit és az elit ligákba való továbblépésükhöz szükséges tulajdonságokat is végigvette.

Nyíregyházán nem nyugszanak a kedélyek a debreceni vereség után. Bódog Tamás és Temesvári Attila piros lapját nehezen emésztik meg, és a Galambos Dániel által megkérdezett játékvezetők (természetesen név nélkül…) is értetlenül állnak az előtt, hogy miképpen alakulhattak így az ítéletek.

Európa-bajnokság Saint-Denis-ben és Birminghamben. Kovács Erika az úszók, Szendrei Zoltán pedig az atléták kontinensviadalának első napjáról számolt be részletesen a női 4x200-as gyorsváltó ezüstjétől Jackl Vivien újjászületéséig és Milák Kristóf bemutatkozásáig, illetve Enyingi Patrik és Takács Boglárka nagy hétfői futásáig.

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