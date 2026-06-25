Luka Doncic Rómába költöztette élvonalbeli kosárlabdacsapatát

„Ahogy azt tudjátok, Rómába költözünk, és már meg is van az első játékosunk, az itt mindenki által ismert, olasz válogatott Nico Mannion” – közölte Luka Doncic egy, az alapítványa által támogatott 3x3-as kosárlabdatornán.

A 27 éves játékos – több társával, közte a korábban a Dallas Mavericksnél dolgozó Donnie Nelsonnal – május végén vásárolta meg az északolasz Vanoli Cremona csapatát, amelyet a fővárosba költöztettek.

„Mindig is arról álmodtam, hogy tulajdonos legyek egy európai csapatban. Ezen a kontinensen nőttem fel, itt lettem az, aki vagyok” – mondta a Lakers sztárja, aki első nemzetközi tornáját még 13 évesen épp Rómában játszotta.

Az újjászervezett klub neve egyelőre Basketball Club Roma SPQR, amely amellett, hogy az olasz élvonalban szerepel majd, indulási jogot kapott az Euroliga utáni második legrangosabb kontinentális sorozat, az Eurokupa következő idényére is.

A klubvezetés célja, hogy az együttes ott lehessen az észak-amerikai profiliga (NBA) által támogatott és szervezett, várhatóan jövő ősszel induló NBA Europe mezőnyében.