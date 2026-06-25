Nemzeti Sportrádió

Luka Doncic Rómába költöztette élvonalbeli kosárlabdacsapatát

2026.06.25. 21:33
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Luka Doncic (Fotó: Getty Images)
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Basketball Club Roma SPQR olasz kosárlabda-bajnokság Luka Doncic
A Los Angeles Lakers szlovén szupersztárja, Luka Doncic Rómába költöztette május végén megvásárolt, Vanoli Cremona nevű kosárlabdacsapatát, amely a következő idényben az olasz élvonal mellett az Eurokupában is rajthoz áll.

„Ahogy azt tudjátok, Rómába költözünk, és már meg is van az első játékosunk, az itt mindenki által ismert, olasz válogatott Nico Mannion” – közölte Luka Doncic egy, az alapítványa által támogatott 3x3-as kosárlabdatornán.

A 27 éves játékos – több társával, közte a korábban a Dallas Mavericksnél dolgozó Donnie Nelsonnal – május végén vásárolta meg az északolasz Vanoli Cremona csapatát, amelyet a fővárosba költöztettek.

„Mindig is arról álmodtam, hogy tulajdonos legyek egy európai csapatban. Ezen a kontinensen nőttem fel, itt lettem az, aki vagyok” – mondta a Lakers sztárja, aki első nemzetközi tornáját még 13 évesen épp Rómában játszotta.

Az újjászervezett klub neve egyelőre Basketball Club Roma SPQR, amely amellett, hogy az olasz élvonalban szerepel majd, indulási jogot kapott az Euroliga utáni második legrangosabb kontinentális sorozat, az Eurokupa következő idényére is.

A klubvezetés célja, hogy az együttes ott lehessen az észak-amerikai profiliga (NBA) által támogatott és szervezett, várhatóan jövő ősszel induló NBA Europe mezőnyében.

 

Basketball Club Roma SPQR olasz kosárlabda-bajnokság Luka Doncic
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