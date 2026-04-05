Címet véd SGA, behúzza Jokics, vagy történelmet ír Wembanyama? – óriási versenyfutás az NBA MVP-címéért

A HÉT KÉRDÉSE

Közeledünk az alapszakasz április 12-i végéhez, aminek következtében két kérdés foglalkoztatja az embereket. Egyrészt, mely csapatok jutnak a rájátszásba és milyen kiemeléssel, másrészt, ki kapja az alapszakasz legjobbjának járó MVP-trófeát.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

Az idény elején mindenki úgy gondolta, hogy ez a tavalyi nyertes Shai Gilgeous-Alexander és a háromszoros MVP Nikola Jokics újabb versenye lesz, de most úgy tűnik, négyes versenyfutás alakult ki. Shai Gilgeous-Alexander átlagban 31.6 pontot, 4.4 lepattanót és 6.5 gólpasszt jegyez a ligaelső Oklahoma City Thunderben. Neki van a legtöbb 30 pontos mérkőzése kevesebb mint harminc perc alatt, és a legkevesebb labdaeladása is a 30 pontot szerző játékosok közül. Az nba.com kiemeli, hogy a ligában még nem volt 30 pontot átlagoló guard. 43 meccsen szerzett legalább harminc pontot, ezzel második a ligában.

„Szerintem ez jó a ligának, témát szolgáltat, és jó, hogy erről beszélgetnek az emberek. Sok jó játékos van az NBA-ben, és emiatt sokan részesei a versenynek. Én jól vagyok, köszönöm a kérdést. Hadd beszéljen a játékom helyettem!” – mondta négyük különharcáról SGA, aki a második legtöbb pontot szerezte a ligában. Gilgeous-Alexander ráadásul karrierje legjobb mezőnyhatékonyságával (55.3%) és legjobb meccsenkénti (6.5) assztisztmutatójával rendelkezik.

NIKOLA JOKICS

Nikola Jokics meccsenkénti pontokban ugyan elmarad SGA-től (27.7), de a lepattanókat (13) és a gólpasszokat (10.8) tekintve is előzi a kanadait. Jó úton halad afelé, hogy ő legyen az első játékos, aki ugyanabban az idényben vezeti a ligát gólpasszok és lepattanók terén is, és a pontszerzésben is a legjobb tíz között végez. Jokics az idénybeli 30. tripla dupláját egy 23 pontos, 21 lepattanós, 19 asszisztos teljesítménnyel ünnepelte, amivel háttérbe szorította a meccsen 53 pontot szerző Jamal Murrayt. „Őszintén szólva ő valószínűleg a kedvenc játékosom, akit figyelek. Szerintem ő a világ legjobb játékosa” – méltatta Jokicsot a WNBA-ben mindkét idényben az All-Star csapatba beválasztott Caitling Clark. A szerb humorral árnyalta a dicséretet: „Ugyanaz a menedzserünk, ezért mondta ezt.”

Jokics a Jazz ellen szerzett 12 gólpasszával hivatalosan is elérte a tripla duplás átlagot az idényben, karrierje során második alkalommal jött ez össze neki. Jokics mellett Oscar Robertson (egyszer) és Russell Westbrook (négyszer) tudott csak teljes idényre levetítve tripla duplás átlagot elérni.

LUKA DONCIC

Kettejük mellé még két európai játékos lépett be az MVP-versenybe. Luka Doncic hatalmasat hajrázott, márciusban volt 50 és 60 pont fölötti meccse, ezeken kívül háromszor lépte át a 40-es határvonalat. Emellett vezérletével a Lakers a Nyugati konferencia élvonalába emelkedett, amivel biztossá vált a csapat számára a hazai pálya előnye legalább a rájátszás első fordulójában. Doncic a liga legjobb pontszerzője, de fejlődött a védekezése is, átlagosan 2.5 labdaszerzést jegyez. Wilt Chamberlain után ő lett az NBA történetének második játékosa, aki egy kilencmeccses győzelmi sorozatban negyven pont felett átlagolt.

Doncic jókor kezdte a hajrát, sorozatban 13 mérkőzésen ért el legalább harminc pontot, ami karrierje legjobb szériája. „Igen, remélem, megnyerem, de minél jobban játszom, annál lejjebb vagyok a rangsorban, szóval nem tudom, mit tehetnék még” – mondta MVP-esélyéről Doncic, aki ezen teljesítmény után a második helyről a negyedikre esett vissza az NBA hivatalos rangsorában. Austin Reaves, amikor Luka pontgyártási sorozatáról kérdezték: „Egyre inkább lemarad az MVP-versenyben… Talán 60 pontot kellene szereznie, nem is tudom.”

37.5 pontot, nyolc lepattanót és 7.4 gólpasszt átlagolt márciusban, miközben a Lakers 14–2-es mérleggel zárt. Dirk Nowitzki így értékelte Luka és a Lakers teljesítményét: „Luka hihetetlenül jól játszik, átlagosan majdnem 40 pontot szerez. A hátralépéses dobása is jól működik, és amikor ez bejön, gyakorlatilag megállíthatatlan. A rájátszásban egy ilyen csapatot akarsz látni, amelynek három olyan játékosa van, aki a hajrában átveheti az irányítást, le vagyok nyűgözve.”

Ezen időszak alatt a szlovén elérte a 15 000 pontos mérföldkövet is a karrierjében. Ő a harmadik legfiatalabb (27 év, 31 nap), aki eljutott idáig, csak LeBron James (25 év, 79 nap) és Kevin Durant (26 év, 78 nap) előzi meg. Doncic 600 ponttal fejezte be a márciust, ennél több pontot egy Lakers-játékos sem szerzett egy hónapban. A korábbi rekordot Kobe Bryant tartotta, aki 2006-ban 578-cal zárt. A szlovént egyszer megkérték, hogy a többiekhez hasonlóan érveljen saját MVP-győzelme mellett:

„Én sohasem csinálok ilyet. Nem én szavazok…, de szerintem elég jól játszom és győzünk. Csak ennyit tudok mondani.”

„Luka olyan remek hónapot zárt, amilyet a modern NBA történetében senki más nem, legalábbis amióta én is része vagyok ennek a világnak. Persze LeBronnak is voltak ilyen hónapjai, Hardennek is, Stephnek is, de ő ebben a hónapban egyszerűen fenomenálisan játszott” – mondta JJ Redick Doncic márciusi teljesítményéről. Doncic Michael Jordan után a második játékos, aki 600 pontot dobott márciusban. Ő mindössze a tizedik játékos az NBA-ben, aki 600 pontot dob egy hónapban. A 37.5-es meccsenkénti pontátlaga a második legjobb márciusban, csak Kobe Bryant 2007-es 40.4 pontja előzi meg. A Lakers 14 győzelme során 541 pontot szerzett, ennél hét csapat is kevesebbet ért el a hónapban.

Doncic azonban az OKC-tól elszenvedett 139–96-os vereség alkalmával 2-es fokozatú combhajlítóizom-húzódást szenvedett, emiatt az alapszakasz végéről biztosan lemarad. Így lehetséges, hogy a szlovén nem kaphat különdíjakat az idény végén, mivel ahhoz legalább 65 meccsen pályára kell lépni, ő viszont 64-nél tart. Menedzsere, Bill Duffy kijelentette, hogy rendkívüli körülményekre hivatkozva beadvánnyal fordulnak majd a ligához, mert az Európa-bajnok irányító két találkozót azért hagyott ki, mert második gyermeke születése miatt hazautazott Szlovéniába.