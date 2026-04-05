Címet véd SGA, behúzza Jokics, vagy történelmet ír Wembanyama? – óriási versenyfutás az NBA MVP-címéért
A HÉT KÉRDÉSE
Közeledünk az alapszakasz április 12-i végéhez, aminek következtében két kérdés foglalkoztatja az embereket. Egyrészt, mely csapatok jutnak a rájátszásba és milyen kiemeléssel, másrészt, ki kapja az alapszakasz legjobbjának járó MVP-trófeát.
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER
Az idény elején mindenki úgy gondolta, hogy ez a tavalyi nyertes Shai Gilgeous-Alexander és a háromszoros MVP Nikola Jokics újabb versenye lesz, de most úgy tűnik, négyes versenyfutás alakult ki. Shai Gilgeous-Alexander átlagban 31.6 pontot, 4.4 lepattanót és 6.5 gólpasszt jegyez a ligaelső Oklahoma City Thunderben. Neki van a legtöbb 30 pontos mérkőzése kevesebb mint harminc perc alatt, és a legkevesebb labdaeladása is a 30 pontot szerző játékosok közül. Az nba.com kiemeli, hogy a ligában még nem volt 30 pontot átlagoló guard. 43 meccsen szerzett legalább harminc pontot, ezzel második a ligában.
„Szerintem ez jó a ligának, témát szolgáltat, és jó, hogy erről beszélgetnek az emberek. Sok jó játékos van az NBA-ben, és emiatt sokan részesei a versenynek. Én jól vagyok, köszönöm a kérdést. Hadd beszéljen a játékom helyettem!” – mondta négyük különharcáról SGA, aki a második legtöbb pontot szerezte a ligában. Gilgeous-Alexander ráadásul karrierje legjobb mezőnyhatékonyságával (55.3%) és legjobb meccsenkénti (6.5) assztisztmutatójával rendelkezik.
NIKOLA JOKICS
Nikola Jokics meccsenkénti pontokban ugyan elmarad SGA-től (27.7), de a lepattanókat (13) és a gólpasszokat (10.8) tekintve is előzi a kanadait. Jó úton halad afelé, hogy ő legyen az első játékos, aki ugyanabban az idényben vezeti a ligát gólpasszok és lepattanók terén is, és a pontszerzésben is a legjobb tíz között végez. Jokics az idénybeli 30. tripla dupláját egy 23 pontos, 21 lepattanós, 19 asszisztos teljesítménnyel ünnepelte, amivel háttérbe szorította a meccsen 53 pontot szerző Jamal Murrayt. „Őszintén szólva ő valószínűleg a kedvenc játékosom, akit figyelek. Szerintem ő a világ legjobb játékosa” – méltatta Jokicsot a WNBA-ben mindkét idényben az All-Star csapatba beválasztott Caitling Clark. A szerb humorral árnyalta a dicséretet: „Ugyanaz a menedzserünk, ezért mondta ezt.”
Jokics a Jazz ellen szerzett 12 gólpasszával hivatalosan is elérte a tripla duplás átlagot az idényben, karrierje során második alkalommal jött ez össze neki. Jokics mellett Oscar Robertson (egyszer) és Russell Westbrook (négyszer) tudott csak teljes idényre levetítve tripla duplás átlagot elérni.
LUKA DONCIC
Kettejük mellé még két európai játékos lépett be az MVP-versenybe. Luka Doncic hatalmasat hajrázott, márciusban volt 50 és 60 pont fölötti meccse, ezeken kívül háromszor lépte át a 40-es határvonalat. Emellett vezérletével a Lakers a Nyugati konferencia élvonalába emelkedett, amivel biztossá vált a csapat számára a hazai pálya előnye legalább a rájátszás első fordulójában. Doncic a liga legjobb pontszerzője, de fejlődött a védekezése is, átlagosan 2.5 labdaszerzést jegyez. Wilt Chamberlain után ő lett az NBA történetének második játékosa, aki egy kilencmeccses győzelmi sorozatban negyven pont felett átlagolt.
Doncic jókor kezdte a hajrát, sorozatban 13 mérkőzésen ért el legalább harminc pontot, ami karrierje legjobb szériája. „Igen, remélem, megnyerem, de minél jobban játszom, annál lejjebb vagyok a rangsorban, szóval nem tudom, mit tehetnék még” – mondta MVP-esélyéről Doncic, aki ezen teljesítmény után a második helyről a negyedikre esett vissza az NBA hivatalos rangsorában. Austin Reaves, amikor Luka pontgyártási sorozatáról kérdezték: „Egyre inkább lemarad az MVP-versenyben… Talán 60 pontot kellene szereznie, nem is tudom.”
37.5 pontot, nyolc lepattanót és 7.4 gólpasszt átlagolt márciusban, miközben a Lakers 14–2-es mérleggel zárt. Dirk Nowitzki így értékelte Luka és a Lakers teljesítményét: „Luka hihetetlenül jól játszik, átlagosan majdnem 40 pontot szerez. A hátralépéses dobása is jól működik, és amikor ez bejön, gyakorlatilag megállíthatatlan. A rájátszásban egy ilyen csapatot akarsz látni, amelynek három olyan játékosa van, aki a hajrában átveheti az irányítást, le vagyok nyűgözve.”
Ezen időszak alatt a szlovén elérte a 15 000 pontos mérföldkövet is a karrierjében. Ő a harmadik legfiatalabb (27 év, 31 nap), aki eljutott idáig, csak LeBron James (25 év, 79 nap) és Kevin Durant (26 év, 78 nap) előzi meg. Doncic 600 ponttal fejezte be a márciust, ennél több pontot egy Lakers-játékos sem szerzett egy hónapban. A korábbi rekordot Kobe Bryant tartotta, aki 2006-ban 578-cal zárt. A szlovént egyszer megkérték, hogy a többiekhez hasonlóan érveljen saját MVP-győzelme mellett:
„Én sohasem csinálok ilyet. Nem én szavazok…, de szerintem elég jól játszom és győzünk. Csak ennyit tudok mondani.”
„Luka olyan remek hónapot zárt, amilyet a modern NBA történetében senki más nem, legalábbis amióta én is része vagyok ennek a világnak. Persze LeBronnak is voltak ilyen hónapjai, Hardennek is, Stephnek is, de ő ebben a hónapban egyszerűen fenomenálisan játszott” – mondta JJ Redick Doncic márciusi teljesítményéről. Doncic Michael Jordan után a második játékos, aki 600 pontot dobott márciusban. Ő mindössze a tizedik játékos az NBA-ben, aki 600 pontot dob egy hónapban. A 37.5-es meccsenkénti pontátlaga a második legjobb márciusban, csak Kobe Bryant 2007-es 40.4 pontja előzi meg. A Lakers 14 győzelme során 541 pontot szerzett, ennél hét csapat is kevesebbet ért el a hónapban.
Doncic azonban az OKC-tól elszenvedett 139–96-os vereség alkalmával 2-es fokozatú combhajlítóizom-húzódást szenvedett, emiatt az alapszakasz végéről biztosan lemarad. Így lehetséges, hogy a szlovén nem kaphat különdíjakat az idény végén, mivel ahhoz legalább 65 meccsen pályára kell lépni, ő viszont 64-nél tart. Menedzsere, Bill Duffy kijelentette, hogy rendkívüli körülményekre hivatkozva beadvánnyal fordulnak majd a ligához, mert az Európa-bajnok irányító két találkozót azért hagyott ki, mert második gyermeke születése miatt hazautazott Szlovéniába.
VICTOR WEMBANYAMA
Azonban nem a háromszoros MVP Jokics, a tavalyi győztes SGA, és nem is a remek márciust produkáló, sérült Luka Doncic vezeti az NBA hivatalos rangsorát, hanem Victor Wembanyama, aki 24.7 pontot, 11.5 lepattanót és 3.1 blokkot átlagol. Bár támadószámai elmaradnak a másik három jelölttől, védekezési mutatókban kiemelkedik az egész ligában.
A Spurs remek futásban van, Wembanyával a soraiban a legutóbbi 28 meccséből 26-ot megnyert. A francia két évvel ezelőtt elnyerte az NBA Év Újonca díjat, tavaly pedig a mélyvénás trombózis miatt hosszú időre kidőlt. Az Év Védője cím már zsebben, de Wembanyama nem elégedne meg ennyivel: „Először is azt mondanám, hogy a védekezés a játék ötven százalékát teszi ki, és ezt eddig alulértékelték az MVP-versenyben. Úgy gondolom, hogy védekezésben én vagyok a liga legnagyobb hatású játékosa… A második érvem az, hogy szinte lesöpörtük az OKC-t.”
„Úgy gondolom, jelenleg vita van erről. Kell is, hogy legyen, bár szerintem nekem kellene vezetnem a versenyt. Arra törekszem, hogy az idény végén ne folyjon vita erről.”
– mondta Wembanyama, aki úgy vezeti az NBA listáját, hogy meccsenként átlagosan kevesebb mint harminc percet tölt a pályán. Így fordulhat elő, hogy LeBron Jamesnek például több játékperce van (1870), mint a franciának (1810) – de kevesebb mérkőzésen szedte ezt össze, a 41 éves sztár nem érte el a minimális meccsszámot. Összehasonlításképpen a sérülés miatt kidőlő Cade Cunningham 2096 percet töltött a pályán, ám csak 61 meccsen szedte össze ezeket a játékperceket. Hatékonyságát demonstrálva Wembanyama március végén nyolc perc 31 másodperc alatt dupla dupláig jutott, ez volt az NBA történetének leggyorsabb dupla duplája.
Wembanyama előbb a Chicago ellen, majd a Golden State otthonában is 41 pontot dobott. George Gevin (1984) óta ő az első Spurs-játékos, aki egymás után két meccsen elérte a legalább negyven pontot, tovább ő a legfiatalabb az NBA-ben, aki két egymást követő találkozón elérte a legalább 40 pontot és a tíz lepattanót.
MIND A NÉGY JÁTÉKOS MELLETT VAN ÉRV
SGA 47 pontig jutott azon a napon, amelyen Wembanyama 41 pontot dobott. Luka Doncic Kobe Bryant óta az első Lakers-játékos lenne, aki megnyeri az MVP-trófeát. Gilgeous-Alexander címvédésre készül, míg Nikola Jokics negyedik díjára hajt, ennyit csak LeBron James és Wilt Chamberlain ért el. Victor Wembanyama pedig minden idők legfiatalabb győztese lenne megelőzve Derrick Rose (22 év, 196 nap) rekordját.
Azon kívül, hogy minden játékos mellett lehet érvelni, Zach Lowe emlékeztet arra, hogy milyen kivételes évnek lehetünk szemtanúi. „Vagy Wemby, vagy SGA, vagy Jokics, vagy Luka valahogy a 4. helyen fog végezni az MVP-szavazáson, ami, akárki is legyen az, egyenesen botrányos lesz.” Nemcsak e négy játékos, hanem csapatuk is dominált márciusban.
A HÉT REKORDJAI
Kevés rekord van, amelyet nem LeBron James tart, és most még rövidebb lett a lista. A Lakers 41 éves sztárja két újabb összevetésben állt az örökranglista élére, először azzal, hogy elérte az 1612. alapszakasz-mérkőzését, amivel megdöntötte Robert Parish rekordját. „Nem mintha leírnám a dolgokat, aztán a rekordlistát nézegetve azt mondanám: »Ezt meg fogom szerezni, azt is, azt is.« Egyszerűen csak így alakult. Nem szerepelt azon a listán, amit el akartam érni” – mondta James.
A jubileum kapcsán az NBA összeszedett néhány érdekességet. LeBron James az NBA-idények 28.8 százalékán játszott, a ligában megforduló játékosok 36 százaléka ellen pályára lépett. A legidősebb játékos Kevin Willis (1962. Szeptember 6.), míg a legfiatalabb Cooper Flagg (2006., december 21.) volt, aki ellen játszott. James több meccset játszott az alapszakaszban a Chicago Bulls (68) ellen, mint bármely másik csapat. A legtöbbször DeMar DeRozennel mérkőzött meg, 49-szer találkoztak. James csak hatszor játszott 20 percnél kevesebbet, és egyszer sem játszott tíz percnél kevesebbet.
Nem sokkal később James előbb beállította, majd megdöntötte Kareem Abdul-Jabbar rekordját is, így már a Los Angeles sztárjának van a legtöbb győzelme a ligában. A Lakers-szurkolóknak tehát volt minek örülniük márciusban. Luka 600 pontot dobott a hónapban és átlépte a 15 ezer pontos határt, James két hihetetlen rekordot is megdöntött, Rui Hachimura elérte az ötezer pontot karrierjében. A Los Angeles egymás után két évben is elérte az ötven győzelmet az alapszakaszban és bejutott a rájátszásba.
A HÉT FIATALJA
Jelentkezett a 2026-os draftra Karim López. Az ESPN ranglistáján a 11. helyen álló mexikói a legutóbbi két idényt az ausztrál bajnokságban szereplő New Zealand Breakers csapatában töltötte. „Egész életemben az volt az álmom és a célom, hogy az NBA-ben játszhassak. Őszintén szólva, amióta csak emlékszem. Valószínűleg ötéves koromban lerajzoltam, ahogy az NBA-ben játszom. Elég különleges érzés, tudod, hogy most ebben a helyzetben vagyok” – mondta López az ESPN-nek. Várhatóan ő lesz az első mexikói játékos, akit a draft első körében kiválasztanak.
A HÉT BEJELENTÉSE
A címvédő Oklahoma City Thunder bejelentette, hogy a 2028-ra elkészülő új stadionjának Continental Coliseum lesz a neve. A telek bontási munkálatai már a végéhez közelednek, és az építőcsapat hamarosan megkezdi a munkálatokat. A Thunder az új helyszín megnyitásáig továbbra is a Paycom Centerben fog játszani. A Continental Coliseum a kosárlabdán túl számos más rendezvénynek is otthont ad majd. A legnépszerűbb turnézó művészektől a családi előadásokon át a nemzeti sporteseményekig a helyszín a régió egyik legnépszerűbb helyszíne lesz az élő élmények terén.
A HÉT JÁTÉKA
A Spurs játékát nem csak Victor Wembanyama miatt érdemes nézni. A Grizzlies ellen Dylan Harper triplája előtt nyolc passzal szedték szét a Memhpis védekezését.
A HÉT MÉRFÖLDKÖVE
Kevin Durant is fontos mérföldkőhöz ért el, Michael Jordant (32 292) megelőzve immár ő jegyzi minden idők ötödik legtöbb pontját az NBA-ben. Durant ebben az idényben már megelőzte Wilt Chamberlaint (31 419) és Dirk Nowitzkit (31 560), mielőtt szombaton újabb lépést tett előre. A rangos listán a következő a sorban Kobe Bryant, aki 33 643 ponttal a negyedik helyen áll.
„Eljön majd az az idő, amikor ez már nem az én helyem lesz, és egyre közelebb kerülünk ehhez. Őrületes belegondolni, ahogy az idény a végéhez közeledik… Ezzel töltöttem az egész életemet, minden egyes napomat. Szóval, tudva azt, hogy már csak néhány évem van hátra, el kell kezdenem felkészülni a következő szakaszra" – mondta a 16-szoros All-Star-játékos és négyszeres olimpiai aranyérmes, négyszeres pontkirály és kétszeres NBA-döntő MVP. Durant két NBA-bajnoki címet szerzett, a 2013–2014-es szezon MVP-je volt, és 11-szer választották be az All-NBA-csapatba.
A HÉT ÁTVERÉSE
Április elsején a Wizards megtréfált egy szurkolót. Miután ketten kihagyták bekötött szemmel a félpályás kosarat, jöhetett a harmadik próbálkozó. Az ő kísérlete sem járt sikerrel, de mire levette a szemtakarót, a kabalafigurák ünneplésbe kezdtek, és át is adták neki a tízezer dolláros nyereménykupont. Miután kiderült az átverés, a szurkoló egy aláírt mezzel lett gazdagabb.