Doncic 41 pontot szórt, Jokics tripla duplázott az NBA-ben

A kaliforniai együttes a 41 pontot dobó Luka Doncic vezérletével fektette két vállra a Brooklyn Nets csapatát, amely ugyan néhány alkalommal előnybe került, de tartósan nem tudta kontrollálni a találkozót. A kaliforniaiak szlovén sztárja immár 33.6 pontos átlaggal vezeti a mesterlövészek rangsorát, és az utóbbi 12 meccsén rendre legalább 30 pontig jutott. A Lakers az elmúlt 12 találkozóján csak egyszer maradt alul, míg a Nets sorozatban 10 vereségnél tart, és az utóbbi 22 összecsapásából 20-adszor kapott ki.

A házigazdák veterán sztárja, a 41 éves LeBron James a második negyedben gólpasszt adott fiának, Bronnynak, ez volt az NBA-történelem első apa-fia asszisztja.

Fordulatos meccsen győzte le a Utah Jazzt a Denver Nuggets. A tripla duplázó Nikola Jokics (33–15–12) vezette coloradói csapat a meccs első felében előnyben volt, majd a szünet után a Jazz ragadta magához az irányítást, de a meccs utolsó perceiben összekapta magát a Nuggets, s a lehető legjobbkor fordított.

A Cleveland Cavaliers hazai pályán 149–128-ra verte a vendég Miami Heatet, ami pontmennyiség ezsmpontjából klubrekord-beállítás az alapszakaszban. A Los Angeles Clippers úgy nyert az Indiana Pacers otthonában 114–113-ra, hogy Kawhi Leonard 0.4 másodperccel a vége előtt dobta be a győztes kosarat.

A címvédő Oklahoma City Thunder 131–113-mal küldte haza a rájátszásról lemaradó Chicago Bullst, a második negyedben egy 22–0-ás rohammal előrukkolva. Az előző idény legjobbjává választott Shai Gilgeous-Alexander 25 ponttal járult hozzá a sikerhez, így sorozatban 134. meccsén ért el legalább 20 pontot, és tovább javította saját rekordját.

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Los Angeles Clippers 113–114

Boston Celtics–Atlanta Hawks 109–102

Cleveland Cavaliers–Miami Heat 149–128

Memphis Grizzlies–Houston Rockets 109–119

Oklahoma City Thunder–Chicago Bulls 131–113

Toronto Raptors–New Orleans Pelicans 119–106

Denver Nuggets–Utah Jazz 135–129

Golden State Warriors–Washington Wizards 131–126

Portland Trail Blazers–Dallas Mavericks 93–100

Los Angeles Lakers–Brooklyn Nets 116–99