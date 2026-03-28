Doncic 41 pontot szórt, Jokics tripla duplázott az NBA-ben

2026.03.28. 10:25
Luka Doncic tarthatatlan volt (Fotó: Getty Images)
Szlovén, illetve szerb csillaga vezérletével nyert az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) a Los Angeles Lakers és a Denver Nuggets.

A kaliforniai együttes a 41 pontot dobó Luka Doncic vezérletével fektette két vállra a Brooklyn Nets csapatát, amely ugyan néhány alkalommal előnybe került, de tartósan nem tudta kontrollálni a találkozót. A kaliforniaiak szlovén sztárja immár 33.6 pontos átlaggal vezeti a mesterlövészek rangsorát, és az utóbbi 12 meccsén rendre legalább 30 pontig jutott. A Lakers az elmúlt 12 találkozóján csak egyszer maradt alul, míg a Nets sorozatban 10 vereségnél tart, és az utóbbi 22 összecsapásából 20-adszor kapott ki.

A házigazdák veterán sztárja, a 41 éves LeBron James a második negyedben gólpasszt adott fiának, Bronnynak, ez volt az NBA-történelem első apa-fia asszisztja.

Fordulatos meccsen győzte le a Utah Jazzt a Denver Nuggets. A tripla duplázó Nikola Jokics (33–15–12) vezette coloradói csapat a meccs első felében előnyben volt, majd a szünet után a Jazz ragadta magához az irányítást, de a meccs utolsó perceiben összekapta magát a Nuggets, s a lehető legjobbkor fordított. 

A Cleveland Cavaliers hazai pályán 149–128-ra verte a vendég Miami Heatet, ami pontmennyiség ezsmpontjából klubrekord-beállítás az alapszakaszban. A Los Angeles Clippers úgy nyert az Indiana Pacers otthonában 114–113-ra, hogy Kawhi Leonard 0.4 másodperccel a vége előtt dobta be a győztes kosarat.

A címvédő Oklahoma City Thunder 131–113-mal küldte haza a rájátszásról lemaradó Chicago Bullst, a második negyedben egy 22–0-ás rohammal előrukkolva. Az előző idény legjobbjává választott Shai Gilgeous-Alexander 25 ponttal járult hozzá a sikerhez, így sorozatban 134. meccsén ért el legalább 20 pontot, és tovább javította saját rekordját.

NBA
ALAPSZAKASZ
Indiana Pacers–Los Angeles Clippers 113–114
Boston Celtics–Atlanta Hawks 109–102
Cleveland Cavaliers–Miami Heat 149–128
Memphis Grizzlies–Houston Rockets 109–119
Oklahoma City Thunder–Chicago Bulls 131–113
Toronto Raptors–New Orleans Pelicans 119–106
Denver Nuggets–Utah Jazz 135–129
Golden State Warriors–Washington Wizards 131–126
Portland Trail Blazers–Dallas Mavericks 93–100
Los Angeles Lakers–Brooklyn Nets 116–99

 

Legfrissebb hírek

A Detroit Pistons szoros első negyed után darálta be a Pelicanst az NBA-ben

Amerikai sportok
Tegnap, 9:04

Brown vezérletével a Celtics megszakította a Thunder 12 meccses szériáját, Jokics történelmet írt

Amerikai sportok
2026.03.26. 09:25

Megszavazta a testület, két új csapattal bővülhet az NBA

Amerikai sportok
2026.03.25. 18:09

NBA: ebben az idényben már nem számíthat All Star-játékosára a Memphis

Amerikai sportok
2026.03.25. 13:19

NBA: a Pistons megállította a Lakerst, a Spurs már megnyerte a csoportját

Amerikai sportok
2026.03.24. 07:36

NBA: újabb tripla dupla Jokicstól; tovább menetel a Knicks

Amerikai sportok
2026.03.23. 07:55

Hamarosan itt a 32 csapatos NBA – így érkezhetne két új franchise a ligába

Amerikai sportok
2026.03.22. 10:37

NBA: 40 pont Gilgeous-Alexandertől; sorozatban tizenegyedszer nyert a Thunder

Amerikai sportok
2026.03.22. 07:50
