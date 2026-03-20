NBA: Doncic 60 ponttal sokkolta Miamit, Wembanyama a rájátszásba dobta a Spurst

A játéknap legizgalmasabb mérkőzésén a San Antonio Spurs hazai pályán 101–100-ra legyőzte a Phoenix Sunst, amivel matematikailag is biztossá tette, hogy a rájátszást érő első hat helyezett között végez a Nyugati konferenciában. A mérkőzés hőse vitathatatlanul a Spurs klasszisa, Victor Wembanyama volt: a francia center – aki egyébiránt 34 pontig és 12 lepattanóig jutott – 1.1 másoperccel a meccs vége előtt szerezte a mindent eldöntő kosarat, amelynek köszönhetően csapata megnyerte a mérkőzést.

Wembanyama produkcióján is túltett Luka Doncic, aki 60 ponttal segítette 134–126-os győzelemhez a Los Angeles Lakerst a Miami Heat otthonában. A Los Angeles-iek sorozatban nyolcadik mérkőzésüket tudták le győztesen az alapszakaszban, míg a Heat egymás után a harmadik összecsapását veszítette el. És Doncic elképesztő teljesítményéhez még egy kis adalék: a szlovén szupersztár kevesebb mint 24 óra alatt szerzett 100 pontot, miután az előző meccsen 40 pontig jutott a Houston Rockets ellen.

A Keleti konferenciát vezető Detroit Pistons idegenben verte meg 117–95-re a liga egyik leggyengébb csapatát, a Washington Wizardsot, amely sorozatban 14. meccsét bukta el az alapszakaszban.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Orlando Magic 130–111

Washington Wizards–Detroit Pistons 95–117

Miami Heat–Los Angeles Lakers 126–134

Chicago Bulls–Cleveland Cavaliers 110–115

New Orleans Pelicans–Los Angeles Clippers 105–99

San Antonio Spurs–Phoenix Suns 101–100

Utah Jazz–Milwaukee Bucks 128–96

Sacramento Kings–Philadelphia 76ers 118–139