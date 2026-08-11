Az igazi verseny a héten indul a női kosárválogatott vb-keretébe kerülésért

– Milyen tapasztalatokat szerzett a júliusi, ráhangoló jellegű lakiteleki egyhetes edzőtáborban?

– A legfontosabb az volt, hogy újra találkoztunk és együtt voltunk a keret egy részével – válaszolta Völgyi Péter, a szeptemberi, berlini világbajnokságra készülő női válogatott szövetségi kapitánya. – Megbeszéltük a felkészülés menetét, a hangsúly a taktikai előkészítésen volt, utána egyéni edzésmunkát végeztek a játékosok a székesfehérvári folytatás előtti hetekben.

– Immár egy hete dolgoznak az MKOSZ edzőközpontjában. Mi történt az előző héten?

– Minialapozást tartottunk, kontaktban csak a hétvégén dolgoztunk egy-két edzésen. Mostantól jön az igazán kemény munka. Szorít az idő, négy hét alatt kell a csúcsformát elérni, ez a terv és eszerint haladunk.

– A WNBA-ben szereplő Minnesota Lynx centere, Juhász Dorka csak a felkészülés végén csatlakozik a kerethez. Mi a helyzet a hiányzókkal?

– A honosított amerikai Turner Yvonne és Josepovits Kinga is hiányzik. Előzőleg úgy volt, hogy Vonnie a héten csatlakozik, de a tervek szerint csak jövő hét elején érkezik, ahogyan Kinga is, aki kap egy kis pihenőt az U18-as Európa-bajnokság után.

– Ott tartanak, ahol kell a felkészülés ezen szakaszában?

– Mindenki képben van és tudja, mi vár ránk. A lányok elszántak, csak az apróbb sérülések bosszantóak, Varga Alíz és Dombai Réka boka- és Achilles-problémák miatt az első hetet kihagyta, ez az, ami zavaró tényezőnek mondható.

– Érezhető a versenyszellem a játékosok között? Gondolok itt elsősorban azokra, akiknek nem biztos a helye az utazó keretben.

– Biztos, hogy több helyen lesz változás a tizenkettes kerethez képest, amellyel márciusban Isztambulban kiharcoltuk a világbajnoki részvételt. Az igazi verseny a héten kezdődik el, az egymás elleni feladatoknál, szóval ebből még kevés volt érezhető eddig.

– Ezen a héten kerül sor az első edzőmeccsre is.

– Igen, pénteken az Alba Fehérvár utánpótláscsapatával játszunk – ismét, hiszen tavaly is megmérkőztünk, és bejött, nagyon hasznos volt. Ugyanúgy kemény csatára, erős impulzusokat kiváltó mérkőzésre számítunk, feltehetően további edzéseken is kérünk segítséget majd a fehérváriaktól. Ha már a fiúk szóba kerültek: a csapat kérése volt, hogy amennyiben lesz lehetőségünk és tudjuk úgy alakítani a programot, akkor augusztus 27-én Miskolcon a helyszínen szurkoljunk a férfiválogatottnak az észtek elleni világbajnoki selejtezőn.

– A következő héten kétszer is összecsapnak a németekkel. Mennyire kell titkolózni, hiszen alakulhat úgy, hogy ellenük játszunk a nyolc közé kerülésért a vb-n.

– Náluk is lesz hiányzó meghatározó játékos, nálunk is, és persze lesznek egyéb okból távol maradók. Az alapjátékokat játsszuk, és mivel tényleg előfordulhat, hogy a vébén a keresztjátékban találkozunk, az összes kártyánkat nem játsszuk ki. Minden csapatnak van olyan figurája, variációja, amit félt és őriz az éles szituációkra.

– Milyen érzésekkel várja a rajtot annak tükrében, hogy huszonnyolc év után szerepel újra vb-n a női válogatott?

– Euforikus hangulatban ünnepeltük a kijutást Isztambulban, de nemcsak szimplán a kvalifikációnak örültünk, egyúttal múltbéli csalódásokat is feledtettünk. A büszkeség megmaradt, de tudatában vagyunk, hogy jó teljesítményre lesz szükség Berlinben. A mentális felkészítésre is nagy hangsúlyt fektetünk, amihez kitűnő alapot nyújt az isztambuli selejtező.

– Tudnak-e már bármi konkrétumot a riválisok keretével vagy játékával kapcsolatban?

– A franciákat testközelből ismerjük, szinte minden egyes játékosuk ellen játszottunk már valamilyen sorozatban. Egyénileg félelmetesen jók, ez nem kétséges. Nigéria és Dél-Korea feltérképezése zajlik, előbbi ellen a lepattanópárharc és az agresszív letámadás elleni védekezés lesz a kulcs, utóbbi esetében pedig át kell állni fejben, hiszen a japánokhoz hasonlóan furcsa, rohanós stílusban játszik.

A NŐI VÁLOGATOTT VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Augusztus 14.: –Alba Fehérvár (utánpótlás), Székesfehérvár, 18 (zárt kapus)

Augusztus 22.: –Németország, Göttingen

Augusztus 23.: –Németország, Göttingen