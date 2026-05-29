Milos Konakov: Történelmi idényt tudunk magunk mögött

– Van egy kis macskajaj?

– Csak egy kicsi, nagyon kicsi – válaszolta csütörtök délben Milos Konakov, a bajnoki címet megszerző Falco szerb-magyar vezetőedzője.

– Meddig tartott az éjszaka és milyen volt az utazás Szolnokról hazafelé?

– Nagyjából fél négykor kerültem ágyba, csütörtök délután egy szűk körű összejövetelt szerveztünk magunknak a játékosok, a szakmai stáb és a családtagok részvételével. Pénteken lesz a klub által szervezett nagyobb ünnepség. Szerdán a meccs után nyilván nagyon boldogok voltunk, de természetesen fáradtak is, így a nagy buli elmaradt. Persze hazafelé azért megálltunk egy-két benzinkúton, elfogyott néhány sör, és találkoztunk a szurkolóinkkal is, akik görögtüzekkel fogadtak minket, a buszon meg szólt a zene, ment a tánc.

– Van mit megünnepelni, hiszen a tavalyi ezüstérem után visszaültek a bajnoki trónra, ráadásul talán a finálé ötödik meccsén nyújtották az idény legjobb teljesítményét.

– Hadd kezdjem kicsit korábbról. Idény közben akadtak problémáink, hullámzó volt a teljesítményünk, voltunk fent és nagyon lent is. Kemény napokat éltünk meg decemberben, játékosokat is kellett cserélnünk. Azért csak eljutottunk a FIBA Európa-kupában a legjobb négy közé, a Magyar Kupa döntőjében egylabdás meccsen kaptunk ki, és most visszaszereztük a bajnoki címet. Talán nem ez volt a legeredményesebb idénye a Falcónak, de az biztos, hogy klubtörténelmi évadot tudhatunk magunk mögött.

– Említette, hogy decemberben-januárban cseréket hajtott végre a keretben. Jól gondolom, hogy a változások után egyre inkább összeálltak és már egységes csapatként nyerték meg a döntőt?

– Egyetértek. Sohasem egyszerű idény közben cserélgetni, ez nem az edzők álma, mert lényegében újra kell építkezni és ki kell alakulnia a hierarchiának és az összhangnak a csapaton belül. Mi lépésről lépésre haladva találtunk rá a helyes útra, és mire a rájátszáshoz értünk, ott tartottunk, ahol terveztük, a döntőre pedig már készen voltunk. Az első meccsen a 37. percig fej fej mellett haladtunk a Szolnokkal, aztán elkövettünk néhány hibát védekezésben, néha feleslegesen besegített egy-egy játékos, az Olaj üresen maradó emberei pedig bedobálták a triplákat és lezárták a meccset. A második és harmadik felvonáson jól játszottunk, különösen igaz ez az utóbbi, a szolnoki összecsapásra, viszont a negyedik, hazai mérkőzésre mentálisan nem készültünk fel, nem tudtuk elviselni, hogy bajnokok lehetünk otthon. Az ötödik találkozón mutatott teljesítményünk ott van az idény top háromja között, a csapat megmutatta a karakterét. Nagyon szorgalmasak voltak a játékosok, megértették, hogy elsősorban védekezésben kell végrehajtani a taktikát, és abból lehet agresszívan támadni. Mindig azt gondoltam, hogy a támadójátékkal lehet meccseket nyerni, de trófeát csak akkor, ha jól védekezel.