Hahn duplázott, magabiztos diósgyőri győzelmével bronzérmes a Paks

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Paksi FC 1–3 (0–3)
Miskolc, DVTK Stadion, 104 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Galántai (90+3.), ill. Hahn (1., 31.), Gyurkits (17.)
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
Az évad első és egyetlen zárt kapus mérkőzését az NB I 2025–2026-os idényében Diósgyőrben játszották, ahol a DVTK a Paksi FC-t fogadta. A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának döntését nem fellebbezte meg a DVTK, a klub vezetői úgy gondolták, nem adnak be jogorvoslati kérelmet, hogy ezzel elodázzák a döntést, inkább bűnhődnek, az sem baj, ha nem lesznek piros-fehér drukkerek a már korábban kiesett csapat utolsó élvonalbeli bajnokiján. Ezzel ez a meccs diósgyőri szempontból klubtörténeti jelentőségűvé vált, a DVTK 116 éves múltjában még nem volt példa arra, hogy fegyelmi okok miatt a szurkolóikat nélkülözve kelljen bajnokit játszaniuk. Elvileg 14 év alatti diósgyőriek, tíz-húsz tagú csoportokban egy felnőtt kísérővel jelen lehettek volna a stadionban, de ezzel a lehetőséggel senki nem élt a városban…
A Paksi FC számára jelentős tétje volt a mérkőzésnek, ugyanis a győzelemmel a bronzérem megszerzése mellett a nemzetközi kupaszereplést is kivívhatta.
A diósgyőriek kezdőcsapatában ezúttal is a fiatalok voltak többségben, hat 2005. január 1-je után született játékos kapott lehetőséget, nem titkoltan azért, hogy a klub elérje a több száz millió forintos központi támogatást eredményező célszámot. Külföldi labdarúgó csak egy akadt a hazaiak tizenegyében, a húszéves ukrán középpályás, Nazar Kovalenko, aki három és fél éve a diósgyőri utánpótlásban kezdte el magyarországi karrierjét.
A paksiak szakvezetője, Bognár György, akiről néhány órával a meccs előtt derült ki, hogy a következő évadra is a csapatnál marad, öt helyen akart változtatni a két héttel ezelőtti, a Debreceni VSC-t 5–2-re legyőző kezdőcsapatán, ebből végül eggyel több lett, mert a bemelegítés közben Windecker József jelezte, hogy megsérült, Hinora Kristóf ugrott be helyette.
A paksiakat ez nem zavarta meg, már a 18. másodpercben gólt szereztek, és azután sem álltak le, továbbra is támadásban maradtak. Egyoldalúvá vált a mérkőzés, nem volt egy súlycsoportban a két csapat, és azon sem lehetett csodálkozni, hogy sorban jöttek a vendéggólok: Hahn János fejese után Gyurkits Gergő távoli bombája talált utat a kapuba, majd egy, a kapusról kipattanót labdát ismét Hahn János küldte a gólvonal mögé. Jó fél óra alatt a zöld-fehérek felőrölték a diósgyőri csikócsapatot, így csak egy kérdés maradt: mennyi lesz a különbség végén? Az első játékrészben négy is lehetett volna, ám nem jött össze a mesterhármas Hahn Jánosnak, mert a 43. percben tizenegyest hibázott. A fekete szerelésben játszó diósgyőriek teljesítményéről mindent elmond, hogy az első játékrészben csak két olyan támadásuk volt, az is egy percen belül, amikor veszélyt jelentettek elöl, de a kaput nem sikerült eltalálniuk a meccs első felében.
Erre 51 percet kellett várni, ekkor Bárdos Bence lövését védte a paksiak kapusa. A második játékrészre két fiatal védője helyett rutinos magyarokat küldött be Takács Péter megbízott vezetőedző: Szatmári Csaba és Bokros Szilárd beállításával jóval stabilabb lett a hátsó alakzat. Bár a második félidőben a Paksi FC továbbra is nagy fölényben játszott, sok helyzetet nem tudott kidolgozni, és a kapuba sem tudott találni. Megtette ezt egy diósgyőri fiatal, Galántai Tamás a hosszabbítás végén, ám ennek ellenére a 104 fős paksi tábor felhőtlenül ünnepelhette a bronzérem megszerzését. 1–3
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.