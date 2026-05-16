Hahn duplázott, magabiztos diósgyőri győzelmével bronzérmes a Paks

LABDARÚGÓ NB I

33. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Paksi FC 1–3 (0–3)

Miskolc, DVTK Stadion, 104 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Galántai (90+3.), ill. Hahn (1., 31.), Gyurkits (17.)

Az évad első és egyetlen zárt kapus mérkőzését az NB I 2025–2026-os idényében Diósgyőrben játszották, ahol a DVTK a Paksi FC-t fogadta. A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának döntését nem fellebbezte meg a DVTK, a klub vezetői úgy gondolták, nem adnak be jogorvoslati kérelmet, hogy ezzel elodázzák a döntést, inkább bűnhődnek, az sem baj, ha nem lesznek piros-fehér drukkerek a már korábban kiesett csapat utolsó élvonalbeli bajnokiján. Ezzel ez a meccs diósgyőri szempontból klubtörténeti jelentőségűvé vált, a DVTK 116 éves múltjában még nem volt példa arra, hogy fegyelmi okok miatt a szurkolóikat nélkülözve kelljen bajnokit játszaniuk. Elvileg 14 év alatti diósgyőriek, tíz-húsz tagú csoportokban egy felnőtt kísérővel jelen lehettek volna a stadionban, de ezzel a lehetőséggel senki nem élt a városban…

A Paksi FC számára jelentős tétje volt a mérkőzésnek, ugyanis a győzelemmel a bronzérem megszerzése mellett a nemzetközi kupaszereplést is kivívhatta.

A diósgyőriek kezdőcsapatában ezúttal is a fiatalok voltak többségben, hat 2005. január 1-je után született játékos kapott lehetőséget, nem titkoltan azért, hogy a klub elérje a több száz millió forintos központi támogatást eredményező célszámot. Külföldi labdarúgó csak egy akadt a hazaiak tizenegyében, a húszéves ukrán középpályás, Nazar Kovalenko, aki három és fél éve a diósgyőri utánpótlásban kezdte el magyarországi karrierjét.

A paksiak szakvezetője, Bognár György, akiről néhány órával a meccs előtt derült ki, hogy a következő évadra is a csapatnál marad, öt helyen akart változtatni a két héttel ezelőtti, a Debreceni VSC-t 5–2-re legyőző kezdőcsapatán, ebből végül eggyel több lett, mert a bemelegítés közben Windecker József jelezte, hogy megsérült, Hinora Kristóf ugrott be helyette.

A paksiakat ez nem zavarta meg, már a 18. másodpercben gólt szereztek, és azután sem álltak le, továbbra is támadásban maradtak. Egyoldalúvá vált a mérkőzés, nem volt egy súlycsoportban a két csapat, és azon sem lehetett csodálkozni, hogy sorban jöttek a vendéggólok: Hahn János fejese után Gyurkits Gergő távoli bombája talált utat a kapuba, majd egy, a kapusról kipattanót labdát ismét Hahn János küldte a gólvonal mögé. Jó fél óra alatt a zöld-fehérek felőrölték a diósgyőri csikócsapatot, így csak egy kérdés maradt: mennyi lesz a különbség végén? Az első játékrészben négy is lehetett volna, ám nem jött össze a mesterhármas Hahn Jánosnak, mert a 43. percben tizenegyest hibázott. A fekete szerelésben játszó diósgyőriek teljesítményéről mindent elmond, hogy az első játékrészben csak két olyan támadásuk volt, az is egy percen belül, amikor veszélyt jelentettek elöl, de a kaput nem sikerült eltalálniuk a meccs első felében.

Erre 51 percet kellett várni, ekkor Bárdos Bence lövését védte a paksiak kapusa. A második játékrészre két fiatal védője helyett rutinos magyarokat küldött be Takács Péter megbízott vezetőedző: Szatmári Csaba és Bokros Szilárd beállításával jóval stabilabb lett a hátsó alakzat. Bár a második félidőben a Paksi FC továbbra is nagy fölényben játszott, sok helyzetet nem tudott kidolgozni, és a kapuba sem tudott találni. Megtette ezt egy diósgyőri fiatal, Galántai Tamás a hosszabbítás végén, ám ennek ellenére a 104 fős paksi tábor felhőtlenül ünnepelhette a bronzérem megszerzését. 1–3

