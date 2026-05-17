Hivatalos: távozik a DVTK horvát kapusa

A most 24 éves horvát utánpótlás-válogatott kapus 2023 nyarán kölcsönben érkezett Diósgyőrbe a Hajduk Splittől, majd egy kazah kitérő után végleg a miskolciakhoz szerződött. Volt egy súlyos sérülése a DVTK-nál töltött időszaka alatt, de többször a hónap legjobb játékosává választották meg az elmúlt években, a diósgyőriek egyik legjobbja volt.

Szerződése megszűnt klubjával, amely most bejelentette a szabadon igazolható Karlo Sentic távozását.

Mint ismert, a Diósgyőri VTK a 11. helyen zárta az NB I-t, így nyártól a másodosztályban folytatja.