Hivatalos: távozik a DVTK horvát kapusa

CS. M.
2026.05.17. 17:50
Karlo Sentic távozik a DVTK-tól
DVTK Karlo Sentic NB I
A labdarúgó NB I-ből kieső Diósgyőri VTK a hivatalos honlapján bejelentette, Karlo Sentic távozik a klubtól.

 

A most 24 éves horvát utánpótlás-válogatott kapus 2023 nyarán kölcsönben érkezett Diósgyőrbe a Hajduk Splittől, majd egy kazah kitérő után végleg a miskolciakhoz szerződött. Volt egy súlyos sérülése a DVTK-nál töltött időszaka alatt, de többször a hónap legjobb játékosává választották meg az elmúlt években, a diósgyőriek egyik legjobbja volt.

Szerződése megszűnt klubjával, amely most bejelentette a szabadon igazolható Karlo Sentic távozását.

Mint ismert, a Diósgyőri VTK a 11. helyen zárta az NB I-t, így nyártól a másodosztályban folytatja.

   
AZ NB I VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC33209465–30+3569
  2. Ferencvárosi TC33215767–31+3668
  3. Paksi FC33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC331411851–41+1053
  5. Zalaegerszegi TE331391149–43+648
  6. Puskás Akadémia331371343–43046
  7. Újpest FC331171548–57–940
  8. Kisvárda331171536–49–1340
  9. Nyíregyháza Spartacus3310101347–57–1040
10. MTK Budapest339111355–62–738
11. Diósgyőri VTK336101739–65–2628
12. Kazincbarcika33642331–70–3922
A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

 

 

