Nemzeti Sportrádió

„Bárkit szívesen látunk, aki segíteni akar” – megtartotta éves küldöttgyűlését a röplabdaszövetség

SZ. R.SZ. R.
2026.05.21. 17:19
null
Küldöttgyűlést tartott a röplabdaszövetség (Fotó: hunvolley.hu)
Címkék
küldöttgyűlés Magyar Röplabdaszövetség Vatai Gabriella
Megtartotta 2026. évi rendes küldöttgyűlését a Magyar Röplabdaszövetség (MRSZ) csütörtökön a budapesti Rubin Hotelben. Vatai Gabriella elnök kijelentette, célja, hogy az idén nyolcvanéves szövetség eddigi eredményeit a következő évtizedek sikereivel koronázzák meg. A szervezet új elnökségi tagokat is választott.

Megtartotta 2026. évi rendes küldöttgyűlését a Magyar Röplabdaszövetség (MRSZ) csütörtökön a budapesti Rubin Hotelben. A szövetséghez – amely idén ünnepli megalapításának 80. évfordulóját – a közelmúltban frissen csatlakozó munkatársak köszöntése után Vatai Gabriella, a szövetség elnöke kiemelte, a 2025-ös naptári év a honi sportág történetének egyik legsikeresebb éve volt, tizenöt nemzetközi éremmel a különböző szakágakban. A többséget a strandröplabdázók szerezték, de született férfi és női teremröplabdában, ülőröplabdában is dobogós helyezés nemzetközi versenyen, valamint kiemelkedik még a tavaly októberi U21-es strandröplabda-világbajnokságon a Honti-Majoros Chiara, Kun Stefánia duó negyedik helyezése Mexikóban, amely a korosztályos strandröplabda-vb-k eddigi legjobb magyar eredménye. Ez év májusáig is szereztek négy érmet magyarok nemzetközi versenyen.

Az elnök rámutatott az edzőképzésben történt tavalyi előrelépésekre, az Európai Röplabdaszövetség (CEV) által akkreditált, augusztusban elindult edzőképzésre, valamint, hogy a magyar szövetség bekerült egy nyolc nemzetet magába foglaló, az európai felnőttképzési lincencrendszert megreformálni kívánó grémiumba. Az elmúlt évben indult el a Sportolói Bizottság, amely egy, a „Sportolók hangja” elnevezésű, nemzetközi szintre is eljutó kérdőívet állított össze ennek eredményeképpen olyan ismeretanyag készült, amely a fiatal felnőttek, elsősorban a női sportolók előtt álló mentális akadályokkal és az ezekkel kapcsolatos támogatási lehetőségekkel foglalkozik. Elindult továbbá egy online bejelentői rendszer a szövetség honlapján, az új safeguarding rendszeren keresztül anonim lehet bejelenteni különböző panaszokat.

„Néhányan továbbra is azon vannak, hogy a megkezdett munkát hiteltelenítsék, de a sportág érdekeit nem a hangos támadások, hanem a következetes munka viszi előre. Bárkit szívesen látunk, aki segíteni akar, és nem csupán a pozíciót keresi. A céljaim változatlanok, a kitartásom töretlen, továbbra is a sportág fejlődéséért kívánok tenni. Folyamatosan vizsgáljuk a saját működésünket, látjuk a hibákat, de a fejlődés iránti elköteleződésünk nem hagy alább. Mindent megteszünk azért, hogy transzparensen működjünk, és hogy az elmúlt nyolcan év eredményeit a következő évtizedek sikereivel koronázzuk meg” – fogalmazott Vatai Gabriella, köszönetet mondva azon elnökségi tagoknak, akik egy „turbulens időszakban” is kitartottak, valamint meggyőződésének hangot adva, hogy az új tagok továbbviszik a lendületet.

A különböző napirendi pontokat a küldöttgyűlés elfogadta, benne az új elnökségi tagok megválasztásával: Balázs Ildikó, Horváth Bálint és Kulczycki Julianna váltak újonnan az MRSZ elnökségi tagjaivá.

 

küldöttgyűlés Magyar Röplabdaszövetség Vatai Gabriella
Legfrissebb hírek

Hat- és nyolccsapatos röplabdaélvonal, kötelező feljutás a másodosztályból

Röplabda
2026.05.18. 21:47

Kosárlegendákat is díjaztak a szövetség küldöttgyűlésén

Kosárlabda
2026.05.13. 16:09

Hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség a Magyar Röplabdaszövetség gazdálkodásáról – sajtóhír

Röplabda
2026.03.23. 20:26

Szalai Ádámot beválasztották az MLSZ elnökségébe

Magyar válogatott
2026.03.20. 11:57

Nemzeti Sportrádió: a vb-részvétel kiharcolása a női röplabda-válogatott jövő évi célja

Röplabda
2026.01.26. 19:04

Röplabda: öt elnökségi tag lemondott az MRSZ rendkívüli küldöttgyűlését megelőzően

Röplabda
2025.10.22. 22:08

Budapest „tetején” sorsolták ki a győri ülőröplabda Eb csoportjait

Röplabda
2025.05.19. 15:58

Röplabda: biztató jelek az utánpótlásban – részsiker vagy előrelépés?

Utánpótlássport
2025.05.14. 08:59
Ezek is érdekelhetik