„Bárkit szívesen látunk, aki segíteni akar” – megtartotta éves küldöttgyűlését a röplabdaszövetség

Megtartotta 2026. évi rendes küldöttgyűlését a Magyar Röplabdaszövetség (MRSZ) csütörtökön a budapesti Rubin Hotelben. A szövetséghez – amely idén ünnepli megalapításának 80. évfordulóját – a közelmúltban frissen csatlakozó munkatársak köszöntése után Vatai Gabriella, a szövetség elnöke kiemelte, a 2025-ös naptári év a honi sportág történetének egyik legsikeresebb éve volt, tizenöt nemzetközi éremmel a különböző szakágakban. A többséget a strandröplabdázók szerezték, de született férfi és női teremröplabdában, ülőröplabdában is dobogós helyezés nemzetközi versenyen, valamint kiemelkedik még a tavaly októberi U21-es strandröplabda-világbajnokságon a Honti-Majoros Chiara, Kun Stefánia duó negyedik helyezése Mexikóban, amely a korosztályos strandröplabda-vb-k eddigi legjobb magyar eredménye. Ez év májusáig is szereztek négy érmet magyarok nemzetközi versenyen.

Az elnök rámutatott az edzőképzésben történt tavalyi előrelépésekre, az Európai Röplabdaszövetség (CEV) által akkreditált, augusztusban elindult edzőképzésre, valamint, hogy a magyar szövetség bekerült egy nyolc nemzetet magába foglaló, az európai felnőttképzési lincencrendszert megreformálni kívánó grémiumba. Az elmúlt évben indult el a Sportolói Bizottság, amely egy, a „Sportolók hangja” elnevezésű, nemzetközi szintre is eljutó kérdőívet állított össze ennek eredményeképpen olyan ismeretanyag készült, amely a fiatal felnőttek, elsősorban a női sportolók előtt álló mentális akadályokkal és az ezekkel kapcsolatos támogatási lehetőségekkel foglalkozik. Elindult továbbá egy online bejelentői rendszer a szövetség honlapján, az új safeguarding rendszeren keresztül anonim lehet bejelenteni különböző panaszokat.

„Néhányan továbbra is azon vannak, hogy a megkezdett munkát hiteltelenítsék, de a sportág érdekeit nem a hangos támadások, hanem a következetes munka viszi előre. Bárkit szívesen látunk, aki segíteni akar, és nem csupán a pozíciót keresi. A céljaim változatlanok, a kitartásom töretlen, továbbra is a sportág fejlődéséért kívánok tenni. Folyamatosan vizsgáljuk a saját működésünket, látjuk a hibákat, de a fejlődés iránti elköteleződésünk nem hagy alább. Mindent megteszünk azért, hogy transzparensen működjünk, és hogy az elmúlt nyolcan év eredményeit a következő évtizedek sikereivel koronázzuk meg” – fogalmazott Vatai Gabriella, köszönetet mondva azon elnökségi tagoknak, akik egy „turbulens időszakban” is kitartottak, valamint meggyőződésének hangot adva, hogy az új tagok továbbviszik a lendületet.

A különböző napirendi pontokat a küldöttgyűlés elfogadta, benne az új elnökségi tagok megválasztásával: Balázs Ildikó, Horváth Bálint és Kulczycki Julianna váltak újonnan az MRSZ elnökségi tagjaivá.