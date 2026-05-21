A régi-új vezetőedző, Supka Attila elégedett lenne az ötödik hellyel Kisvárdán

Nincs új a nap alatt: ahogy már többször, úgy most is a házon belüli megoldását választotta az edzőkérdés megoldására Révész Attila. A Kisvárda Master Good sportigazgatója a 2025–2026-os idény jelentősebb részében a maga által birtokolt, ám a szezon végén „visszaadott" vezetőedzői posztot Supka Attila kinevezésével töltötte be. A 63 éves, rutinos szakvezetőre már csak azért is helyes a házon belüli kitétel, mert 2020–2021-ben már irányította a szabolcsi csapatot az élvonalban, 2024 nyarától pedig a klub hátországát jelentő Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozhatott – egészen mostanáig.

„A már bejelentett edzőcsere megoldására, a célok érdekében – vagyis, hogy a saját bázisunkból minél több játékost építsünk be a keretbe – ez a lépés tűnt a legkézenfekvőbbnek – indokolta döntését a klubhonlapon Révész Attila. – Nagy örömünkre szolgált, hogy az NB III-as tartalékcsapatunk megszerezte az aranyérmet, méghozzá döntő többségében azokkal a játékosokkal, akik az első akadémiai korosztályunkat alkották. Az ő beépítésük prioritást élvez, és mivel Supka Attilának a két éve ellátott feladata révén remek rálátása van erre a csapatra, illetve korábban kiválóan dolgozott nálunk, és nem véletlenül hívtuk vissza az akadémia szakmai vezetőjének, ezért ez észszerű megoldásnak tűnt. A stábhoz csatlakozik még Törtei Tamás, aki jelenleg a bajnoki címet szerző tartalékcsapatunk edzője. A felnőttcsapat meglévő stábja az eddigi munkánkat jól ismeri, éppúgy a felkészülés menetére, mint a bajnoki ritmusra gondolva, Supka Attila szinte valamennyi NB I-es meccsünket látta, többször beszélgettünk a felnőttcsapatról is, és mivel az utánpótlásra is rálátása van, ezért a folytonosság biztosítását szem előtt tartva, ettől kockázatmentesebben nem tudtuk volna megoldani ezt a kérdést. Az új keretet is együtt alakítjuk ki, támaszkodva a meglévő játékosokra, az újonnan igazolandókra és az NB III-as csapatból felkerültekre, akik közül néhányan a Kazincbarcikával kötött kooperációs megállapodás alapján többen az NB II-ben is lehetőséghez juthatnak. Supka Attilának ennek a koordinálása is a feladatai közé tartozik.”

A Kisvárda eddig hét idényt töltött az élvonalban, és Supka Attila az egyetlen, aki egy bajnoki évben az elsőtől az utolsó fordulóig a csapattal dolgozhatott. Akkor, vagyis 2020-2021-ben, a klubtörténet harmadik NB I-es évében az addigi legjobb helyezést, az ötödiket szerezte meg a várdaiak, ám a szakember a munkáját nem folytathatta. A döntés abban az értelemben igazolódott, hogy a következő, 2021–2022-es évben (Joao Janeiróval, majd Erős Gáborral a kispadon) ezüstérmes lett a Kisvárda, azt viszont sohasem tudjuk meg, hogy ezt az eredményt Supka Attilával is elérte volna-e a csapat. Mindenesetre a DVSC-vel kétszeres bajnok, a Budapest Honvéddal pedig kupagyőztes tréner számára a Sopron és a Honvéd után Kisvárda a harmadik klub, ahová első kinevezése után legalább még egyszer (a Honvédhoz kétszer is) visszatér(t) vezetőedzőnek.

„Sportigazgatónk azon az állásponton volt, hogy belülről kellene megoldani az edzőkérdést, annak alapján, hogy az utánpótlást és az NB III-as keretet jól ismerem, azokat a gyerekeket is, akiket be szeretnénk építeni az első csapatba – mondta megkeresésünkre Supka Attila. – A velem együtt dolgozó kollégákkal azon leszünk, hogy minél előbb meghatározó futballistákká váljanak. A játékoskeret alakulóban van, négy-öt labdarúgó érkezésére mindenképpen szükség van, elsősorban a meglévő hiányposztokra és azokra a szerepkörökre, amelyek erősítésre szorulnak. Bízunk benne, hogy a felkészülés június tizenötödikei rajtjáig már együtt lesz a keret. Ami az előző időszakomat illeti, szépek az emlékek, jó eredménnyel zártunk, az ötödik helyen végeztünk, valami hasonlóval a következő szezonban is megelégednénk.”