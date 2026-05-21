NB II: Mezőkövesden a helyzet változatlan – vezetőedzői fronton

A mögöttünk hagyott NB II-es labdarúgó-bajnokságban az ötödik helyen végzett a Csertői Aurél irányította Mezőkövesd. Az idény végeztével elterjedtek olyan hírek a sajtóban, hogy már nem a korábbi válogatott csatár, edzőként kétszeres NB I-es bronzérmes, valamint egyszeres Magyar Kupa-győztes tréner volna a csapat vezetőedzője.

Lapunk ezért megkereste Csertői Aurélt, aki elmondta, szó sincs a menesztéséről, csupán annyiról, hogy a június 31-ig élő szerződésének meghosszabbításáról egyelőre nem tárgyaltak.