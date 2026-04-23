Kemény ütközetekre számít a szerbek elleni vb-selejtezőn Fazekas Gergő

2026.04.23. 18:58
Fotó: Árvai Károly
magyar férfi kézilabda-válogatott világbajnoki selejtező Fazekas Gergő Magyarország–Szerbia
Fazekas Gergő nagyon kemény csatára számít a szerbek elleni kézilabda-világbajnoki selejtezőn, mert szerinte a magyar csapat májusi ellenfele egy-egy mérkőzésen bárkit képes legyőzni.

„Nagyon kemény lesz. Ha a játékosállományt megnézzük, bivalyerős csapatról van szó, sok jó játékossal, akik a Bajnokok Ligájában, a Bundesligában játszanak. Az elmúlt években a világversenyeken sose jött ki nekik a lépés, de egy-egy meccsen bárkit meg tudnak verni, a tavalyi Eb-n ezt bizonyították. Kulcsfontosságú lesz, hogy milyen eredményt érünk el az első meccsen Szerbiában” – nyilatkozott az M1-nek a magyar válogatott irányító.

A vb-selejtező első mérkőzését május 14-én rendezik Nisben, a visszavágót pedig 17-én Veszprémben. Ilyés Ferenc, a hazai sportági szövetség elnöke kedden úgy fogalmazott: nagyon fontos, hogy a nemzeti csapat ott legyen a világbajnokságon, már csak azért is, mert onnan lehet kijutni az olimpiai selejtezőtornára. Hozzátette: nem volt szerencséje a válogatottnak, hiszen a lehető legerősebb ellenfelet kapta, Szerbia a januári Európa-bajnokságon legyőzte a később döntős németeket is.

Fazekas a klubcsapatával, az Orlen Wisla Plockkal Lengyel Kupát nyert a múlt hétvégén. Az Industria Kielce elleni szombati elődöntőben nyolc góllal járult hozzá a 30–25-ös sikerükhöz, ezzel ő volt a mezőny legeredményesebbje. Másnap a Plock 31–25-re verte a Wybrzeze Gdanskot. A magyar játékos a kupadiadallal kapcsolatban azt mondta, az elsődleges cél az idény elején a bajnokság megnyerése volt, emellett szerettek volna a Bajnokok Ligájában előrébb lépni, ez utóbbi azonban nem jött össze, mert nem jutottak be a negyeddöntőbe. A hazai kupasiker csak ezek után következett a sorban, most pedig a bajnoki rájátszásra fókuszálnak az után, hogy az alapszakaszt megnyerték.

„A kupa megvan, de az harmadlagos cél volt. A bajnokság viszont rettenetesen fontos a klubnak, a városnak, a szurkolóknak és nekünk, játékosoknak is. Az előző két idényben mi nyertük, biztos, hogy vissza akarják majd szerezni, de mi mindent meg fogunk tenni, hogy idén is mi nyerjünk.”

 

magyar férfi kézilabda-válogatott világbajnoki selejtező Fazekas Gergő Magyarország–Szerbia
