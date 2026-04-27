Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: távozott a kieséstől fenyegetett ZTE vezetőedzője

2026.04.27. 15:27
Fotó: FB/Zalakerámia ZTE KK
Címkék
férfi kosárlabda NB I Kosztasz Mekszasz Zalakerámia ZTE KK
Már nem Kosztasz Mekszasz a kieséstől fenyegetett Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapatának a vezetőedzője.

Török Róbert ügyvezető hétfőn közölte a döntést, miután az együttes szombaton 93–87-re kikapott az OSE Lions vendégeként az NB I alsóházi rájátszásában.

„Csapatunk nem kezdte jól a playout küzdelmeit. Szombaton Oroszlányban szenvedtünk vereséget sorozatban harmadszor, s ezután vezetőedzőnk felajánlotta a lemondását, amit klubunk vezetése elfogadott. A görög tréner a lépését azzal indokolta, hogy talán ezzel tud segíteni a legtöbbet az együttesnek, hogy elmozduljon a jelenlegi helyzetéből, és a klub érdekei is fontosabbak számára, mint az önös érdekek. A klubvezetés Baki Gergely eddigi másodedzőt bízta meg a szezon hátralévő részére a vezetőedzői feladatok ellátásával” – tette hozzá az ügyvezető.

A 49 éves Mekszasz novemberben ült le a zalaiak kispadjára, és az idény végéig szóló szerződést írt alá.

A ZTE jelenleg negyedik a hatcsapatos és május 23-ig tartó playoutban, ahonnan az utolsó helyezett esik majd ki az élvonalból.

