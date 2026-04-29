A hazai meccseit behúzó Kaposvár lesz a Falco ellenfele a férfi kosár NB I elődöntőjében

A negyeddöntő egyetlen még függőben lévő csatájában legutóbb, hétfőn a DEAC másodszor is kiegyenlített odahaza, így az ütközet az utolsó felvonásban dőlt el Kaposváron. A kiegyenlített meccs első három negyedében a hazaiak kilenc, a vendégek tíz ponttal tudtak elhúzni, a hajrá viszont egyértelműen a somogyi együttesé lett.

A 3–2-es összesítéssel továbbjutó Kaposvár 2014 után lesz ott újra az elődöntőben, ahol a tavaly ezüstérmes Falco-Vulcano Energia KC Szombathellyel csap össze, a párharc a vasiak csarnokában rajtol szombaton.

Mindeközben az alsóházban a ZTE a Körmendet, a Szeged az Oroszlányt, míg a Pécs a Kecskemétet verte hazai pályán.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC 102–78 (15–14, 26–30, 27–17, 34–17)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend 105–86 (30–20, 23–25, 29–22, 23–19)

Zalaegerszeg, 980 néző. V: Mészáros, Kapitány, Lengyel

ZALAEGERSZEG: HUNTER 22/9, Gatling 9/3, SCHERER 16/6, VARENCE 16/6, Tóth Á. 8. Csere: Brzovic 10, Kucsora 7/3, Mokánszki 9/9. Takács Mi. 6, Glatz 2, Szalay, Csátaljay. Edző: Baki Gergely

KÖRMEND: FOSTER 16/6, POWELL 22, Hansen 2, DURÁZI 15/6, Ivosev 8/3. Csere: Ferencz 6/6, Williams 13, Bartik, Farkas 2, Dékány 2, Kiss, Nagy. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–2. 5. p.: 14–14. 9. p.: 28–18. 12. p.: 32–27. 16. p.: 40–36. 19. p.: 50–42. 22. p.: 58–52. 24. p.: 70–55. 29. p.: 80–65. 34. p.: 89–72. 38. p.: 101–84

MESTERMÉRLEG

Baki Gergely: – Nehéz héten vagyunk túl, ez meglátszott a játékunkon is. Voltak hibáink, rossz döntéseink, ugyanakkor az mindenképpen pozitívum, hogy végig tisztességesen küzdöttünk és mindent megtettünk azért, hogy ezen a rendkívül fontos mérkőzésen győzzünk. A hétnek ez a része ezzel lezárult, és jön egy nagyon fontos mérkőzés szombaton, a Szegedet fogadjuk.

Kocsis Tamás: – A ZTE azzal múlt felül bennünket elsősorban, hogy a fontos pillanatokban játékosai jobb döntéseket hoztak. A küzdéssel alapvetően nem volt probléma, de nálunk a védekezés kívánnivalót hagyott maga után. Támadásban láttam pozitívumokat, ugyanakkor összességében az eredmény önmagáért beszél.

SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions 95–79 (25–20, 22–13, 19–20, 29–26)

NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 92–60 (20–21, 24–11, 31–14, 17–14)

Jegyzőkönyvek hamarosan...