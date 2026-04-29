A hazai meccseit behúzó Kaposvár lesz a Falco ellenfele a férfi kosár NB I elődöntőjében

2026.04.29. 20:46
A Kaposvár hazai pályán nagy hajrával legyőzte a DEAC-ot, így 3–2-es összesítéssel bejutott a férfi kosárlabda NB I elődöntőjébe, ahol a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vár rá.

A negyeddöntő egyetlen még függőben lévő csatájában legutóbb, hétfőn a DEAC másodszor is kiegyenlített odahaza, így az ütközet az utolsó felvonásban dőlt el Kaposváron. A kiegyenlített meccs első három negyedében a hazaiak kilenc, a vendégek tíz ponttal tudtak elhúzni, a hajrá viszont egyértelműen a somogyi együttesé lett.

A 3–2-es összesítéssel továbbjutó Kaposvár 2014 után lesz ott újra az elődöntőben, ahol a tavaly ezüstérmes Falco-Vulcano Energia KC Szombathellyel csap össze, a párharc a vasiak csarnokában rajtol szombaton.

Mindeközben az alsóházban a ZTE a Körmendet, a Szeged az Oroszlányt, míg a Pécs a Kecskemétet verte hazai pályán.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Kometa-KVGY Kaposvári KKDEAC 102–78 (15–14, 26–30, 27–17, 34–17)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend 105–86 (30–20, 23–25, 29–22, 23–19)
Zalaegerszeg, 980 néző. V: Mészáros, Kapitány, Lengyel
ZALAEGERSZEG: HUNTER 22/9, Gatling 9/3, SCHERER 16/6, VARENCE 16/6, Tóth Á. 8. Csere: Brzovic 10, Kucsora 7/3, Mokánszki 9/9. Takács Mi. 6, Glatz 2, Szalay, Csátaljay. Edző: Baki Gergely
KÖRMEND: FOSTER 16/6, POWELL 22, Hansen 2, DURÁZI 15/6, Ivosev 8/3. Csere: Ferencz 6/6, Williams 13, Bartik, Farkas 2, Dékány 2, Kiss, Nagy. Edző: Kocsis Tamás
Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–2. 5. p.: 14–14. 9. p.: 28–18. 12. p.: 32–27. 16. p.: 40–36. 19. p.: 50–42. 22. p.: 58–52. 24. p.: 70–55. 29. p.: 80–65. 34. p.: 89–72. 38. p.: 101–84
MESTERMÉRLEG
Baki Gergely: – Nehéz héten vagyunk túl, ez meglátszott a játékunkon is. Voltak hibáink, rossz döntéseink, ugyanakkor az mindenképpen pozitívum, hogy végig tisztességesen küzdöttünk és mindent megtettünk azért, hogy ezen a rendkívül fontos mérkőzésen győzzünk. A hétnek ez a része ezzel lezárult, és jön egy nagyon fontos mérkőzés szombaton, a Szegedet fogadjuk.
Kocsis Tamás: – A ZTE azzal múlt felül bennünket elsősorban, hogy a fontos pillanatokban játékosai jobb döntéseket hoztak. A küzdéssel alapvetően nem volt probléma, de nálunk a védekezés kívánnivalót hagyott maga után. Támadásban láttam pozitívumokat, ugyanakkor összességében az eredmény önmagáért beszél.

SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions 95–79 (25–20, 22–13, 19–20, 29–26)
NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 92–60 (20–21, 24–11, 31–14, 17–14) 
Jegyzőkönyvek hamarosan...

A 9-14. HELYÉRT CSOPORT ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Körmend431384–3770.950 13 
2. Pécs431375–3050.900 12 
3. Zalaegerszeg413349–3590.750 
4. Kecskemét422323–3500.750 
5. Szeged422389–3710.650 
6. Oroszlány413330–3880.650 

 

 

Legfrissebb hírek

Férfi kosár NB I: ingyenes lesz a bejutás az Alba Fehérvár mérkőzéseire

Kosárlabda
8 órája

Férfi kosárlabda NB I: ötödik meccs dönt a Kaposvár–DEAC párharcban

Kosárlabda
2026.04.27. 21:30

Férfi kosárlabda NB I: távozott a kieséstől fenyegetett ZTE vezetőedzője

Kosárlabda
2026.04.27. 15:27

Száz pont fölé jutva nyert a Szeged a Pécs ellen a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.04.25. 19:56

Söpréssel elődöntős az Olaj, a Falco és az Atomerőmű a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.04.24. 19:58

Férfi kosár NB I: körmendi, pécsi és kecskeméti győzelemmel folytatódott az alsóházi rájátszás

Kosárlabda
2026.04.22. 20:06

Férfi kosárlabda NB I: a címvédő Szolnok hosszabbított Molnár Mártonnal – hivatalos

Kosárlabda
2026.04.22. 14:35

Közel került az elődöntőhöz a Falco és a száz pont fölé jutó Atomerőmű

Kosárlabda
2026.04.21. 20:26
Ezek is érdekelhetik