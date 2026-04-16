A Real Madrid Donciccsal és Djokoviccsal a nézőtéren verte a Crvena zvezdát a férfi kosárlabda Euroligában

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának utolsó fordulója előtt öt csapat biztosította rájátszáshelyét, míg további négy együttes bejutott legalább a play-inbe. A tizedik kiadó helyért a Dubai Basketball és a Barcelona van versenyben, azonban mindkét csapat pénteken játszik.

Az alapszakaszt megnyerő Olympiakosz a Milan elleni pontszegény mérkőzésen elért győzelemmel hangolódott a rájátszásra. A görögök a harmadik negyedben mindössze tíz pontot engedtek a vendégeknek, a meccs legjobb dobója a 24 pontos Shavon Shields volt, míg a hazaiaknál Nikola Milutinov 13 pontos, 15 lepattanós dupla duplát ért el.

A rájátszásról egyaránt lemaradó Maccabi Tel-Aviv és a Virtus Bologna meccsét utóbbi nyerte, így az izraeli együttes sorozatban négy vereséggel zárt. A mérkőzésen a több NBA-csapatban (San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers) megforduló Lonnie Walker 24 pontot szerzett.

A ligautolsó Villeurbanne ötpontos hazai vereséggel zárta az alapszakaszt a harmadik kiemelést megszerző Fenerbahce ellen. A franciák az első félidőben tartották magukat, azonban a harmadik negyedben 16 mezőnykísérletből csak három talált be, így mindössze nyolc pontot szereztek. A hazaiaknál az NBA-tapasztalattal rendelkező Shaquille Harrison 25, míg a Fenerbahcéban a Lakers színeiben 2020-ban bajnoki címet nyerő Talen Horton-Tucker 21 pontig jutott.

A korábban a Real Madridban játszó Luka Doncic a szerb Novak Djokovics társaságában nézte meg a Real Madrid–Crvena zvezda találkozót. A hazaiaknál öt játékos is elért legalább tíz pontot, míg a spanyol csapat száz pont fölé jutva nyert. A Real Madrid a harmadik kiemelést szerezte meg a rájátszásban, míg a szerbek a vereséggel play-inre szorulnak.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

CSÜTÖRTÖK

ASVEL Villeurbanne (francia)–Fenerbahce (török) 76–81 (16–24, 26–24, 8–22, 26–11)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Virtus Bologna (olasz) 85–89 (14–16, 22–24, 26–29, 23–20)

Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz) 85–76 (26–23, 21–22, 21–10, 17–21)

Partizan Beograd (szerb)–Baskonia (spanyol) 91–79 (26–20, 18–19, 22–20, 25–20)

Real Madrid (spanyol)–Crvena zvezda (szerb) 103–82 (27–25, 29–19, 21–19, 26–19)

PÉNTEKEN JÁTSSZÁK

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Paris Basketball (francia)

19.30: Monaco (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Valencia (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Anadolu Efes (török)

20.30: Barcelona (spanyol)–Bayern München (német)