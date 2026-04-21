A Panathinaikosz bejutott a rájátszásba, míg a Monaco a Barcelona ellen kap még egy esélyt a férfi kosár Euroligában

Az alapszakaszban a Monaco és a Panathinaikosz is megvert a másikat hazai pályán, a play-inben a magasabb kiemelést megszerző görögök voltak otthon. 12–12-ig fej fej mellett haladtak a csapatok, az első negyedet azonban 11–2-es rohammal zárták a hazaiak. A Panathinaikosz ezt követően már nem is volt hátrányban, a félidőben 15, az utolsó negyed előtt kilenc ponttal vezetett, végül nyolc pontot őrzött meg előnyéből. A meccs legjobbja a 25 pontos Mike James volt, míg a hazaiaknál T. J. Shorts 21 pontig jutott.

A Barcelona kétszer már megverte a Crvena zvezdát az alapszakaszban és ezt megismételte a play-inben is. A 80–72-es győzelem során Will Clyburn és Kevin Punter is 22 pontot szerzett. A szerb csapat kiesett, míg a Barcelona a Monacóval játszik egy ki-ki meccset a rájátszásért.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

PLAY-IN, 1. FORDULÓ

Panathinaikosz (görög)–Monaco (francia) 87–79 (23–14, 26–20, 17–23, 21–22)

Barcelona (spanyol)–Crvena zvezda (szerb) 80–72 (29–21, 18–12, 16–18, 17–21)