Véget ért az alapszakasz, ők folytathatják a rájátszásban a férfi kosárlabda Euroligában

A Barcelona fölényesen nyert a Bayern München ellen, és végül a kilencedik helyen végezve bejutott a rájátszásba. Az első helyen az Olympiakosz végzett, a címvédő Fenerbahce a negyedik lett.

A rájátszásban az alapszakasz legjobb tíz helyezettje vesz részt. Az első hatnak csak a negyeddöntőben kell játszania, de a 7–10. helyezettek plusz két körben döntik el, hogy melyik két együttes folytathatja még.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 38.(UTOLSÓ) FORDULÓ

Zalgiris Kaunas (litván)–Paris Basketball (francia) 85–79 (26–28, 27–17, 15–16, 17–18)

Monaco (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 105–85 (27–17, 31–24, 25–20, 22–24)

Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Valencia (spanyol) 85–95 (19–24, 28–21, 20–34, 18–16)

Panathinaikosz (görög)–Anadolu Efes (török) 97–62 (20–16, 25–22, 26–5, 26–19)

Barcelona (spanyol)–Bayern München (német) 95–69 (20–19, 22–12, 26–17, 27–21)

Az alapszakasz végeredményét ide kattintva nézheti meg.

A további program

Play-in (egymeccses párharcok)

1. kör

A 7. és a 8. helyezett meccse

Panathinaikosz–AS Monaco

A 9. és a 10. helyezett meccse

Barcelona–Crvena zvezda

2. kör

A Panathinaikosz–AS Monaco csata vesztese és a Barcelona–Crvena zvezda találkozó győztese játszik egymással.

Playoff (az egyik fél harmadik győzelméig)

Negyeddöntő (ágrajz szerint)

Olympiakosz–a play-in második körének győztese

Fenerbahce–Zalgiris Kaunas

Real Madrid–Hapoel Tel-Aviv

Valencia–a Panathinaikos és az AS Monaco meccsének győztese

