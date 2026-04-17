Véget ért az alapszakasz, ők folytathatják a rájátszásban a férfi kosárlabda Euroligában

2026.04.17. 23:19
null
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának utolsó fordulójában eldőlt, hogy melyik tíz csapat folytathatja a rájátszásban.

 

A Barcelona fölényesen nyert a Bayern München ellen, és végül a kilencedik helyen végezve bejutott a rájátszásba. Az első helyen az Olympiakosz végzett, a címvédő Fenerbahce a negyedik lett.

A rájátszásban az alapszakasz legjobb tíz helyezettje vesz részt. Az első hatnak csak a negyeddöntőben kell játszania, de a 7–10. helyezettek plusz két körben döntik el, hogy melyik két együttes folytathatja még.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 38.(UTOLSÓ) FORDULÓ
Zalgiris Kaunas (litván)–Paris Basketball (francia) 85–79 (26–28, 27–17, 15–16, 17–18)
Monaco (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 105–85 (27–17, 31–24, 25–20, 22–24)
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Valencia (spanyol) 85–95 (19–24, 28–21, 20–34, 18–16)
Panathinaikosz (görög)–Anadolu Efes (török) 97–62 (20–16, 25–22, 26–5, 26–19)
Barcelona (spanyol)–Bayern München (német) 95–69 (20–19, 22–12, 26–17, 27–21)

A további program

Play-in (egymeccses párharcok)

1. kör
A 7. és a 8. helyezett meccse
Panathinaikosz–AS Monaco
A 9. és a 10. helyezett meccse
Barcelona–Crvena zvezda

2. kör
A Panathinaikosz–AS Monaco csata vesztese és a Barcelona–Crvena zvezda találkozó győztese játszik egymással.

Playoff (az egyik fél harmadik győzelméig)
Negyeddöntő (ágrajz szerint)
Olympiakosz–a play-in második körének győztese
Fenerbahce–Zalgiris Kaunas
Real Madrid–Hapoel Tel-Aviv
Valencia–a Panathinaikos és az AS Monaco meccsének győztese
 

 

 

