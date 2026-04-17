NB I: Újpest–Nyíregyháza 3–0

Száz pont fölé jutott a Pécs; a ZTE kikapott hazai pályán a férfi kosárlabda NB I alsóházában

VARGA BALÁZS
2026.04.17. 20:25
null
Nagyon simán nyert a Pécs (Fotó: NKA Universitas Pécs/Facebook, archív)
DTKH Kecskemét férfi kosárlabda NB I NKA Pécs ZTE KK OSE Lions
A férfi kosárlabda NB I alsóházi rájátszásának 1. fordulójában a Pécs az Oroszlányt, míg a Kecskemét a Zalaegerszeget győzte le.

Szinte végig a Kecskemét vezetett, de a házigazda ZTE ott loholt a nyomában, és a harmadik negyedben előnybe is került. Az utolsó játékrészben 70–70 után a vendégek egy 8–0-s rohammal visszavették a vezetést, és már nem engedték ki a kezükből a győzelmet.

A Pécs 15–0-val kezdett, az Oroszlány az 5. percben szerezte meg az első pontjait, majd a 11. percben 32–2 volt az állás. A vendégek nem tudtak csökkenteni a hátrányukon, a pécsiek nagyon simán nyerték meg az első meccsüket az alsóházi rájátszásban.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
A 9–14. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 82–93 (18–22, 22–23, 27–23, 15–25)
NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions 108–69 (29–2, 23–18, 29–29, 27–20)
Részletes jegyzőkönyvek később.

Szombaton játsszák
18.00: Egis Körmend–SZTE-Szedeák

Tabella később.

 

 


