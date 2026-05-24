Férfi kosárlabda NB I: Pethő Ákos marad a DEAC vezetőedzője

2026.05.24. 21:15
Továbbra is Pethő Ákos (középen) irányítja a DEAC férfi kosarasait (Fotó: Árvai Károly)
Pethő Ákos férfi kosárlabda NB I DEAC kosárlabda
Pethő Ákos marad a DEAC férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője – jelentette be vasárnap a debreceni klub.

Továbbra is Pethő Ákos irányítja a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő DEAC-nál folyó szakmai munkát. A klub vasárnap jelentette be, hogy megállapodtak a folytatásról a trénerrel, aki a következő idény végéig hosszabbította meg lejáró szerződését.

Pethő 2025 márciusában vette át a csapat irányítását Andjelko Mandicstól, 48 mérkőzésen 27 győzelem és 21 vereség a mérlege. A DEAC nyolcadik helyen zárta a bajnoki küzdelmeket.

 

