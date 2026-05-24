Férfi kosárlabda NB I: Pethő Ákos marad a DEAC vezetőedzője

Továbbra is Pethő Ákos irányítja a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő DEAC-nál folyó szakmai munkát. A klub vasárnap jelentette be, hogy megállapodtak a folytatásról a trénerrel, aki a következő idény végéig hosszabbította meg lejáró szerződését.

Pethő 2025 márciusában vette át a csapat irányítását Andjelko Mandicstól, 48 mérkőzésen 27 győzelem és 21 vereség a mérlege. A DEAC nyolcadik helyen zárta a bajnoki küzdelmeket.