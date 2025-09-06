Bravúros győzelemmel kezdett a női válogatott a 3x3-as kosárlabda Eb-n

A férficsapattal ellentétben remekül kezdte az Eb-szereplést Jakab Máté szövetségi edző „újjáépített” csapata a britek ellen. A kontinensviadalon a magyar női együttes teljesen új felállásban szerepel ahhoz képest, amilyen csapattal kiharcolta a részvételt. A júniusi bukaresti selejtezőben még a Lelik Réka, Kiss Virág, Turner Yvonne, Papp Klaudia kvartett vívta ki a kvalifikációt, Koppenhágába viszont a Laufer Gabriella, Molnár-Budácsik Dorottya, Szerencsés Tamara, Tenyér Zsófia négyessel utazott a delegáció. A britek elleni találkozó legjobbja, a kilenc pontos Laufer kosarára négy brit érkezett, ám ezután négy magyar ponttal fordítottunk. Szerencsés és Tenyér egyik büntetője is kimaradt, de így is tartottuk az előnyt, s noha 50 másodperccel a vége előtt kettőre felkapaszkodtak a korábban Szekszárdon és Pécsen is játszó Sydney Wallace által vezetett britek, a végén összejött a győzelem.

A mieink most sokat pihennek, hiszen a második találkozójukat a címvédő spanyolok ellen 19 órakor játsszák. Amennyiben Spanyolország is legyőzi a briteket, a magyar csapat ott lesz a vasárnapi negyeddöntőben!