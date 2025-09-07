A negyeddöntőben búcsúzott a magyar női csapat

Vasárnap reggel a koppenhágai Kvaesthus mólón található Ofelia Plads nevű téren, egy föld alatti parkolóház tetején épített pályán, az Európa-bajnokság centerpályáján volt fellépése a magyar női válogatottnak, amely bravúros csoportbeli szereplésének köszönhetően az elődöntőért játszhatott. Jakab Máté szövetségi edző csapata (Laufer Gabriella, Molnár-Budácsik Dorottya, Szerencsés Tamara, Tenyér Zsófia) szinte lehetetlen küldetéssel szembesült, mert az ellenfél a mezőny egyik legerősebb együttesének számított. Az idén világbajnok, két éve Eb-győztes, Janis Boonstra, Noortje Driessen, Zoé Slagter, Lotte van Kluistrum összetételű kvartett két magabiztos sikerrel abszolválta a csoportkört Litvánia és Ausztria ellen, s a szakértők szerint csak a spanyolok tűntek elég jónak ahhoz, hogy megakadályozzák a 2023-ban az Eb-n is csúcsra jutó narancsmezes csapatot az újabb arany megszerzésében. Persze az alapcélkitűzést a továbbjutással már teljesítő mieink sem feltartott kézzel vágtak a meccsnek, mint azt Laufer Gabriella, a britek elleni győzelem kulcsembere a Nemzeti Sportnak előzetesen elmondta, megpróbálták felvenni a kesztyűt a favorit ellen is.

Sajnos hamar eloszlatták a kétségeket a hollandok, akik a játéknap első meccsén alaposan bekezdtek, Driessen három másodperccel a rajt után duplával nyitott és hamar 4–0-t mutatott az eredményjelző. Egy remekbe szabott blokk után Laufer ziccere jelentette az első magyar pontot, de sajnos a mieink sorra gyűjtötték a személyi hibákat, s bő három perc után már 8–3-ra vezetett az ellenfél. Hiába dobott gyönyörű duplákat a hét egységig jutó Szerencsés, hiába harcoltak a mieink, a nagyobb játékerővel rendelkező és összeszokottabb világbajnok könnyed sikert aratott, 21–10-re győzött és bejutott az elődöntőbe, míg csapatunk búcsúzott.

„Büszkék lehetünk magunkra, ebben az összetételben is kihoztuk a maximumot ebből a tornából, s nyertünk egy meccset” – összegzett röviden a mérkőzés után Molnár-Budácsik Dorottya, a magyar válogatott centere.

3x3-AS NŐI KOSÁRLABDA EB

Negyeddöntő

Hollandia–Magyarország 21–10