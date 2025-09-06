Vereséggel kezdett a férfiválogatott a 3x3-as kosárlabda Eb-n

A szállodával szembeni minikikötőből indulva csónakkal érkezett az Európa-bajnokság helyszínére férfiválogatottunk, Csirke Ferenc és csapata (Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás, Rosic Uros) a Kvaesthus mólón található Ofelia Plads nevű téren, egy föld alatti parkolóház tetején épített pályán a franciák ellen kezdte meg szereplését szombaton. Szerencsére csodás volt az idő, a pénteki esős, hűvösnek nyoma sem volt, vakító napsütésben és francia ponttal indult a szombati játéknap, egyben a B-csoport első férfi összecsapása. Rosic pedig ziccert hibázott. Komma zsákolásából szerezte meg első Eb-pontjait együttesünk a fizikális meccsen, amelyen rengeteg volt a támadóhiba, sajnos többnyire a mieinkre fújták ezeket a játékvezetők.

Nem volt ritmusa a mieink játékának, így nem csoda, 9–2-re elhúzott a tavalyi grazi Eb-n negyeddöntős francia gárda. Az összecsapást hat ponttal záró Rosic gól jó plusz egyes kombinációjával zárkóztunk, de 12–7 után a rivális öt pontjára nem volt válaszunk, így gyakorlatilag három perccel a találkozó vége előtt eldőlt, vereséggel kezd együttesünk.

Komma Lászlóék a második találkozójukat az idei világbajnokságon negyedik helyen záró németek ellen vívják 15.25-kor.