Nemzeti Sportrádió

Vereséggel kezdett a férfiválogatott a 3x3-as kosárlabda Eb-n

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
• Koppenhága
Vágólapra másolva!
2025.09.06. 13:23
null
Címkék
3x3-as kosárlabda 3x3-as kosárlabda Eb férfi kosárlabda
Férfiválogatottunk 22–12-es vereséget szenvedett a tavaly negyeddöntős Franciaország ellen a B-csoport első mérkőzésén a 3x3-as kontinensviadalon.

A szállodával szembeni minikikötőből indulva csónakkal érkezett az Európa-bajnokság helyszínére férfiválogatottunk, Csirke Ferenc és csapata (Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás, Rosic Uros) a Kvaesthus mólón található Ofelia Plads nevű téren, egy föld alatti parkolóház tetején épített pályán a franciák ellen kezdte meg szereplését szombaton. Szerencsére csodás volt az idő, a pénteki esős, hűvösnek nyoma sem volt, vakító napsütésben és francia ponttal indult a szombati játéknap, egyben a B-csoport első férfi összecsapása. Rosic pedig ziccert hibázott. Komma zsákolásából szerezte meg első Eb-pontjait együttesünk a fizikális meccsen, amelyen rengeteg volt a támadóhiba, sajnos többnyire a mieinkre fújták ezeket a játékvezetők. 

Nem volt ritmusa a mieink játékának, így nem csoda, 9–2-re elhúzott a tavalyi grazi Eb-n negyeddöntős francia gárda. Az összecsapást hat ponttal záró Rosic gól jó plusz egyes kombinációjával zárkóztunk, de 12–7 után a rivális öt pontjára nem volt válaszunk, így gyakorlatilag három perccel a találkozó vége előtt eldőlt, vereséggel kezd együttesünk. 

Komma Lászlóék a második találkozójukat az idei világbajnokságon negyedik helyen záró németek ellen vívják 15.25-kor.

 

3x3-as kosárlabda 3x3-as kosárlabda Eb férfi kosárlabda
Legfrissebb hírek

Bravúros győzelemmel kezdett a női válogatott a 3x3-as kosárlabda Eb-n

Kosárlabda
1 órája

Férfi kosárlabda Eb: Izraellel játszanak a címvédő spanyolokat kiejtő görögök

Kosárlabda
Tegnap, 11:20

A németek és a szerbek is magabiztos sikerrel maradtak hibátlanok a férfi kosárlabda Eb-n

Kosárlabda
2025.08.29. 23:10

Ki állítja meg Szerbiát a férfi kosárlabda Európa-bajnokságon?

Kosárlabda
2025.08.27. 06:40

3x3-as női kosárválogatottunk célkitűzése hasonló a vb előttihez

Kosárlabda
2025.08.24. 09:25

Visszavonult az ötszörös All Star-játékos, John Wall

Amerikai sportok
2025.08.19. 20:36

„Mintha szükségtelen lettem volna...” – Hanga Ádám a kosárlabda-válogatottról

Kosárlabda
2025.08.14. 21:40

A magyar férfi kosárválogatott 20 pontos vereséget szenvedett a horvátoktól

Kosárlabda
2025.07.30. 22:34
Ezek is érdekelhetik