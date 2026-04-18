Férfi kosár NB I: végre berobban a rájátszás!

2026.04.18. 09:45
A Szolnok februárban megnyerte a Magyar Kupát, de a negyeddöntőben a Sopronnal találkozó alapszakaszgyőztesnek a bajnoki címvédés a legfontosabb (Fotó: Dömötör Csaba)
férfi kosárlabda NB I Boros Zoltán
Két izgalmas és két simának látszó párharccal megkezdődik a férfiélvonal rájátszása. Az esélyeket, a lehetséges forgatókönyveket állandó szakértőnkkel, a korábbi 88-szoros válogatott játékossal, Boros Zoltánnal veséztük ki.

SZOLNOK–SOPRON, NS-TIPP: 3–0

A tartalékos, az alapszakasz nyolcadik helyén éppen csak rájátszásba becsúszó Sopronnak vajmi kevés esélye van a sikerre a címvédő elleni ütközetben.

„Valószínűsítem, hogy ez a legegyértelműbb párosítás, bár hozzáteszem, amióta edzőváltás volt Sopronban, láttam biztató jeleket, a fiatalok előreléptek játékpercben és pontban. Nem volt könnyű sorsolása a csapatnak, mégis jól helytállt. Egyértelműen a Szolnok az esélyesebb, akár három nulla is lehet az eredmény” – összegzett Boros.

FALCO–HONVÉD, NS-TIPP: 3–0

Az alapszakaszban bravúrral idegenben tudta megverni a Honvéd a Falcót, azonban ettől függetlenül sem tűnik úgy, hogy sikerrel járhat a negyeddöntőben. Boros Zoltán sem látja másképpen.

„A Honvéd képes borsot törni a Falco orra alá, ám azt nem tudom elképzelni, hogy háromszor is, de nyerhet mérkőzést. Igaz, Valerio Bodon Vincent nélkül nem könnyű a dolga, viszont ha szerez egy győzelmet, akkor már elégedett lehet. Azt nem hiszem, hogy a Falco ne jutna be a négy közé.”

KAPOSVÁR–DEAC, NS-TIPP: 3–2

És akkor innentől jönnek az izgalmas párviadalok, rögtön az újonc, friss energiákkal érkező Kaposvár és a rutint képviselő, dörzsölt DEAC között. Vajon mi dönthet az összevetésben?

„A DEAC nagyon jól össze tud állni, talán nyerhet egyszer Kaposváron, az is elképzelhető, hogy három nulla a Kaposvárnak, de sokkal szorosabb eredményt várok. Bármelyik együttes győzhet három kettőre, attól függetlenül, hogy ilyen jó alapszakaszt futott a Kaposvár, itt a playoffban már három-négy naponta jönnek a meccsek, a csapatok sokkal jobban kivesézik egymás játékát, felkészülnek a különböző helyzetekre. Ha kijön a lépés a DEAC-nak, szerezhet meglepetést. A Kaposvárnak hiányozni fog Filipovity Péter, azonban így is esélyesebb, amennyiben az eddigi támadójátékát, a gyors kosárlabdáját hozza és jól regenerálódik, nem fárad bele egy-egy meccsbe” – véli Boros.

PAKS–ALBA, NS-TIPP: 3–1

Végül pedig a legnagyobb érdeklődésre számot tartó csata. Szerintünk Kosztasz Flevarakisz alakulata felülmúlja Oliver Vidinét, de álljon itt előbb az albás hátvéd, Vojvoda Dávid lapunkkal közölt néhány mondata.

„A Paks az utóbbi két hónapban a legjobb formába lendült a mezőnyben. Az elmúlt tíz meccséből kilencet megnyert, ráadásul pályahátrányban vagyunk. Borzasztó nehéz dolgunk lesz, az összes párharc közül ez egy igazi csemege a szurkolóknak. Nem mondom, hogy mi vagyunk az esélyesebbek, de szép a sport, bármi megtörténhet, bőven benne van, hogy öt meccs alatt dől el a sorozat.”

Boros Zoltán egyenlő erőkkel és esélyekkel számol:

„Annak ellenére, hogy Pakson kezdődik a párharc, teljes mértékben ötven ötvenesnek tűnik. Mindkét csapatot képesnek tartom az idegenbeli győzelemre, nüanszok fognak dönteni, például hogy melyik cseresor lép előre pontban vagy bármilyen játékhelyzetben, de akár egy-egy egyéni teljesítmény és a szerencse is fontos faktor lehet. Nagyon várom ezt a küzdelmet!”

Kosárlabda
2025.09.02. 14:57

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, 2025–2026

Program, eredmények, állás.

 

