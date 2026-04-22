Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Magyar Kupa: Ferencváros–ETO FC elődöntő 1–0

Férfi kézilabda NB I: jó első félideje után a Tatabánya a vártnál nehezebben verte meg a sereghajtót

VARGA BALÁZS
2026.04.22. 18:53
Éles Benedek nyolcszor volt eredményes, a Tatabánya egy góllal nyert (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
férfi kézilabda NB I CYEB-Budakalász Mol Tatabánya KC
A férfi kézilabda NB I 23. fordulójában a harmadik helyezett Tatabánya 31–30-ra nyert az utolsó helyen álló Budakalász vendégeként.

Bár a friss Magyar Kupa-ezüstérmes hat góllal is vezetett az első félidőben, majd a szünet után 19–12-re is elhúzott, mégsem sima győzelmet aratott. A hazaiak hét perc alatt feljöttek 21–18-ra, majd bő két perccel a mérkőzés vége előtt a vendégek csupán 30–29-re vezettek. A Budakalász ugyan a végén támadhatott a döntetlenért, egyenlíteni nem tudott, így a Tatabánya a vártnál nehezebben, de hozta a kötelező feladatot.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazai együttesből került ki, Mátés István ugyanis 11 gólt dobott – kettőt hétméteresből –, de Varjú Martin is 10 találatig jutott, igaz, ő büntetőből öt próbálkozásból ötször volt eredményes. A vendégek részéről Éles Benedek volt a legjobb nyolc góllal.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
23. FORDULÓ
CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC 30–31 (11–16)
Részletes jegyzőkönyv később.

Csütörtökön játsszák
18.00: One Veszprém HC–Csurgói KK
Pénteken játsszák
18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév
18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged
Szombaton játsszák
18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect
19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Veszprém

22

22

856–585

+271 

44 

  2. Szeged

22

18

1

3

769–604

+165 

37 

  3. Tatabánya

23

18

5

718–654

+64 

36 

  4. FTC

22

12

2

8

715–673

+42 

26 

  5. NEKA

22

9

3

10

595–630

–35 

21 

  6. PLER

22

9

2

11

591–632

–41 

20 

  7. Balatonfüred

22

9

2

11

576–640

–64 

20 

  8. Csurgó

22

7

5

10

603–599

+4 

19 

  9. Győr

22

8

3

11

632–639

–7 

19 

10. Gyöngyös

22

8

14

585–641

–56 

16 

11. Budai Farkasok-Rév

22

4

6

12

571–642

–71 

14 

12. Szigetszentmiklós

22

6

2

14

552–639

–87 

14 

13. Komló

22

5

3

14

580–649

–69 

13 

14. Budakalász

23

4

3

16

625–741

–116 

11 

 

 

Ezek is érdekelhetik