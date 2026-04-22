Férfi kézilabda NB I: jó első félideje után a Tatabánya a vártnál nehezebben verte meg a sereghajtót
Bár a friss Magyar Kupa-ezüstérmes hat góllal is vezetett az első félidőben, majd a szünet után 19–12-re is elhúzott, mégsem sima győzelmet aratott. A hazaiak hét perc alatt feljöttek 21–18-ra, majd bő két perccel a mérkőzés vége előtt a vendégek csupán 30–29-re vezettek. A Budakalász ugyan a végén támadhatott a döntetlenért, egyenlíteni nem tudott, így a Tatabánya a vártnál nehezebben, de hozta a kötelező feladatot.
A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazai együttesből került ki, Mátés István ugyanis 11 gólt dobott – kettőt hétméteresből –, de Varjú Martin is 10 találatig jutott, igaz, ő büntetőből öt próbálkozásból ötször volt eredményes. A vendégek részéről Éles Benedek volt a legjobb nyolc góllal.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
23. FORDULÓ
CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC 30–31 (11–16)
Részletes jegyzőkönyv később.
Csütörtökön játsszák
18.00: One Veszprém HC–Csurgói KK
Pénteken játsszák
18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév
18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged
Szombaton játsszák
18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect
19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Veszprém
22
22
–
–
856–585
+271
44
|2. Szeged
22
18
1
3
769–604
+165
37
|3. Tatabánya
23
18
–
5
718–654
+64
36
|4. FTC
22
12
2
8
715–673
+42
26
|5. NEKA
22
9
3
10
595–630
–35
21
|6. PLER
22
9
2
11
591–632
–41
20
|7. Balatonfüred
22
9
2
11
576–640
–64
20
|8. Csurgó
22
7
5
10
603–599
+4
19
|9. Győr
22
8
3
11
632–639
–7
19
|10. Gyöngyös
22
8
–
14
585–641
–56
16
|11. Budai Farkasok-Rév
22
4
6
12
571–642
–71
14
|12. Szigetszentmiklós
22
6
2
14
552–639
–87
14
|13. Komló
22
5
3
14
580–649
–69
13
|14. Budakalász
23
4
3
16
625–741
–116
11