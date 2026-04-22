Férfi kézilabda NB I: jó első félideje után a Tatabánya a vártnál nehezebben verte meg a sereghajtót

Bár a friss Magyar Kupa-ezüstérmes hat góllal is vezetett az első félidőben, majd a szünet után 19–12-re is elhúzott, mégsem sima győzelmet aratott. A hazaiak hét perc alatt feljöttek 21–18-ra, majd bő két perccel a mérkőzés vége előtt a vendégek csupán 30–29-re vezettek. A Budakalász ugyan a végén támadhatott a döntetlenért, egyenlíteni nem tudott, így a Tatabánya a vártnál nehezebben, de hozta a kötelező feladatot.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazai együttesből került ki, Mátés István ugyanis 11 gólt dobott – kettőt hétméteresből –, de Varjú Martin is 10 találatig jutott, igaz, ő büntetőből öt próbálkozásból ötször volt eredményes. A vendégek részéről Éles Benedek volt a legjobb nyolc góllal.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

23. FORDULÓ

CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC 30–31 (11–16)

Részletes jegyzőkönyv később.

Csütörtökön játsszák

18.00: One Veszprém HC–Csurgói KK

Pénteken játsszák

18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév

18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged

Szombaton játsszák

18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect

19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK