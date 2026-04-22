Nemzeti Sportrádió

Paul Seixas a Vallon Nyíl legfiatalabb győztese lett

SZ. Z.
2026.04.22. 18:11
null
Paul Seixas nyert (Fotó: Getty Images)
Tovább tart a francia Paul Seixas tavaszi kiemelkedő teljesítménye, a fiatal bringás szerdán a Vallon Nyíl (La Fleche Wallone) országúti egynapost nyerte meg.

Mur de Huy. Az országúti kerékpársport egynaposainak ikonikus és egyik legnehezebb emelkedője. Az 1.3 kilométer hosszú, átlagban 9.6, helyenként 19 százalékos fal még a legnagyobbaknak is feladja a leckét. A La Fleche Wallone-t ugyan nem jegyzik az öt legnagyobb klasszikus között (Milánó–Sanremo, Flandria, Párizs–Roubaix, Liege–Bastogne–Liege, Il Lombardia), mégis hatalmas kihívás megnyerni.

A legtöbbször a spanyol Alejandro Valverde járt sikerrel (ötször), napjaink legnagyobb sztárja, Tadej Pogacar 2023-ban és 2025-ben diadalmaskodott. A szlovén versenyző ezúttal nem jött el megvédeni a címét, ami óriási lehetőség volt Paul Seixasnak, hogy nagyot alkosson. A 19 éves francia szupertehetség szinte a teljes kétszáz kilométer során szépen megbújt a mezőnyben, majd amikor kellett, elsők között fordult rá a Mur de Huy-re. A kedvező pozícióból nemsokára a legkedvezőbb lett, majd miután az élre állt, már nem engedett senkit maga elé, és megnyerte a versenyt.

A viadal legifjabb győztese

A Decathlon versenyzője 19 évesen és 193 naposan elért sikerével megdöntötte a belga Philémon De Meersman 90 éves rekordját, aki 1936-ban 21 évesen és 150 naposan nyert, ráadásul Seixas előtt korábban csak a svájci Marc Hirschi tudott újoncként első lenni a Vallon Nyílon még 2020-ban.

(MTI)

„Köszönöm a csapattársaimnak a segítséget, nagyon sokat dolgoztak értem egész nap – mondta a célba érkezést követően Paul Seixas az Eurosportnak. – Sikerült kontrollálni a szökést, aztán jól helyeztek el engem az emelkedő lábánál a mezőnyben. Az emelkedőn az érzéseimre hagyatkoztam, figyeltem, hány méter van hátra, ahogy azt is érzékeltem, hogy mögöttem mindenki a határon volt, és leszakítottam őket. Hihetetlen, hogy nyerni tudtam, tavaly még a tévéből néztem ezt a versenyt, most pedig már a győztese vagyok.”

Az idén a Baszk körversenyt is megnyerő, a Strade Bianchén második francia bringásra vasárnap még erősebb mezőny és még rangosabb megméretés vár, a Liege–Bastogne–Liege-en már Pogacar és a belga Remco Evenepoel is az ellenfelei között lesz!

Ami a hazai kerékpársportot illeti, a rajongók legnagyobb örömére a május 13. és 17. között sorra kerülő Tour de Hongrie-n a Bahrain Victorious mindkét magyarja nyeregbe pattan. A viadal 2020-as győztese, Valter Attila mellett a 20 éves Feldhoffer Bálint miatt is érdemes lesz kimenni az országutak mellé. A jelenleg is zajló többnaposok közül a Tour of the Alps 3. szakaszán Dina Márton az etapgyőztes brit Tom Pidcockkal azonos idővel a 15. helyen ért célba, az összetettben 15 pozíciót javítva már a 35. helyen áll. Még két szakasz van hátra.

Tour de Hongrie: Valter mellett Feldhoffer is bekerült a Bahrain keretébe

A csapatbemutató május 12-én lesz Gyulán, a versenyt május 13. és 17. között rendezik.

90. LA FLECHE WALLONE
Herstal–Mur de Huy (200 km)
1. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM Team) 4:35:29 óra
2. Schmid (svájci, Team Jayco AlUla) 3 másodperc hátrány
3. Tulett (brit, Visma) azonos idővel

 

