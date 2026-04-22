Paul Seixas a Vallon Nyíl legfiatalabb győztese lett

Mur de Huy. Az országúti kerékpársport egynaposainak ikonikus és egyik legnehezebb emelkedője. Az 1.3 kilométer hosszú, átlagban 9.6, helyenként 19 százalékos fal még a legnagyobbaknak is feladja a leckét. A La Fleche Wallone-t ugyan nem jegyzik az öt legnagyobb klasszikus között (Milánó–Sanremo, Flandria, Párizs–Roubaix, Liege–Bastogne–Liege, Il Lombardia), mégis hatalmas kihívás megnyerni.

A legtöbbször a spanyol Alejandro Valverde járt sikerrel (ötször), napjaink legnagyobb sztárja, Tadej Pogacar 2023-ban és 2025-ben diadalmaskodott. A szlovén versenyző ezúttal nem jött el megvédeni a címét, ami óriási lehetőség volt Paul Seixasnak, hogy nagyot alkosson. A 19 éves francia szupertehetség szinte a teljes kétszáz kilométer során szépen megbújt a mezőnyben, majd amikor kellett, elsők között fordult rá a Mur de Huy-re. A kedvező pozícióból nemsokára a legkedvezőbb lett, majd miután az élre állt, már nem engedett senkit maga elé, és megnyerte a versenyt.

A viadal legifjabb győztese A Decathlon versenyzője 19 évesen és 193 naposan elért sikerével megdöntötte a belga Philémon De Meersman 90 éves rekordját, aki 1936-ban 21 évesen és 150 naposan nyert, ráadásul Seixas előtt korábban csak a svájci Marc Hirschi tudott újoncként első lenni a Vallon Nyílon még 2020-ban. (MTI)

„Köszönöm a csapattársaimnak a segítséget, nagyon sokat dolgoztak értem egész nap – mondta a célba érkezést követően Paul Seixas az Eurosportnak. – Sikerült kontrollálni a szökést, aztán jól helyeztek el engem az emelkedő lábánál a mezőnyben. Az emelkedőn az érzéseimre hagyatkoztam, figyeltem, hány méter van hátra, ahogy azt is érzékeltem, hogy mögöttem mindenki a határon volt, és leszakítottam őket. Hihetetlen, hogy nyerni tudtam, tavaly még a tévéből néztem ezt a versenyt, most pedig már a győztese vagyok.”

Az idén a Baszk körversenyt is megnyerő, a Strade Bianchén második francia bringásra vasárnap még erősebb mezőny és még rangosabb megméretés vár, a Liege–Bastogne–Liege-en már Pogacar és a belga Remco Evenepoel is az ellenfelei között lesz!

Ami a hazai kerékpársportot illeti, a rajongók legnagyobb örömére a május 13. és 17. között sorra kerülő Tour de Hongrie-n a Bahrain Victorious mindkét magyarja nyeregbe pattan. A viadal 2020-as győztese, Valter Attila mellett a 20 éves Feldhoffer Bálint miatt is érdemes lesz kimenni az országutak mellé. A jelenleg is zajló többnaposok közül a Tour of the Alps 3. szakaszán Dina Márton az etapgyőztes brit Tom Pidcockkal azonos idővel a 15. helyen ért célba, az összetettben 15 pozíciót javítva már a 35. helyen áll. Még két szakasz van hátra.