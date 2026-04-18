Juhász Dorkát választották meg az Euroliga-idény legjobbjának
A női kosárlabda Euroliga a hivatalos oldalain jelentette be, hogy a Galatasaray magyar légiósát, Juhász Dorkát választották meg a 2025–2026-os idény legjobbjának.
Az Euroliga hírlevele kiemeli, hogy Juhász Dorka kivételes idényen van túl, hiszen 16.8-as teljesítményindexszel zárt.
A Galatasaray magyar légiósa mezőnyből 52 százalékos hatékonysággal dobott, és 12.8 pontot átlagolt. Emellett meccsenként átlagban nyolc lepattanót szerzett.
Juhász természetesen az idény csapatában is helyet kapott: a kezdő ötösben három Fenerbahce-játékos, Emma Meesseman, Iliana Rupert és Julie Allemand, valamint a Basket Landes együttesében szereplő Leila Lacan található.
A Galata vasárnap a Fenerrel játssza a női Euroliga döntőjét.
