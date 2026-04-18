Juhász Dorkát választották meg az Euroliga-idény legjobbjának

Az Euroliga hírlevele kiemeli, hogy Juhász Dorka kivételes idényen van túl, hiszen 16.8-as teljesítményindexszel zárt.

A Galatasaray magyar légiósa mezőnyből 52 százalékos hatékonysággal dobott, és 12.8 pontot átlagolt. Emellett meccsenként átlagban nyolc lepattanót szerzett.

Juhász természetesen az idény csapatában is helyet kapott: a kezdő ötösben három Fenerbahce-játékos, Emma Meesseman, Iliana Rupert és Julie Allemand, valamint a Basket Landes együttesében szereplő Leila Lacan található.

A Galata vasárnap a Fenerrel játssza a női Euroliga döntőjét.