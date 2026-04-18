Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Kisvárda 1–0

Juhász Dorkát választották meg az Euroliga-idény legjobbjának

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.18. 14:54
Juhász Dorka lett az Euroliga-idény legjobbja (Fotó: Getty Images)
Címkék
MVP kosárlabda Galatasaray Juhász Dorka Euroliga
A női kosárlabda Euroliga a hivatalos oldalain jelentette be, hogy a Galatasaray magyar légiósát, Juhász Dorkát választották meg a 2025–2026-os idény legjobbjának.

Az Euroliga hírlevele kiemeli, hogy Juhász Dorka kivételes idényen van túl, hiszen 16.8-as teljesítményindexszel zárt.

A Galatasaray magyar légiósa mezőnyből 52 százalékos hatékonysággal dobott, és 12.8 pontot átlagolt. Emellett meccsenként átlagban nyolc lepattanót szerzett.

Juhász természetesen az idény csapatában is helyet kapott: a kezdő ötösben három Fenerbahce-játékos, Emma Meesseman, Iliana Rupert és Julie Allemand, valamint a Basket Landes együttesében szereplő Leila Lacan található.

A Galata vasárnap a Fenerrel játssza a női Euroliga döntőjét.

 

Legfrissebb hírek

Kosár: a körmendi kadét fiúk a nagycsapatokkal is felveszik a versenyt

Utánpótlássport
1 órája

Véget ért az alapszakasz, ők folytathatják a rájátszásban a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
19 órája

Kosár: a Szolnok juniorjai túlteljesítettek a nyolcas döntőbe jutással

Utánpótlássport
2026.04.16. 19:47

NBA: Stephen Curry vezérletével fordított a GSW Los Angelesben

Amerikai sportok
2026.04.16. 08:12

Rátkai Esztert nagyon váratlanul érte a WNBA-s draft

Amerikai sportok
2026.04.14. 16:31

Sallai Rolandék nem bírtak hazai pályán a Kocaelisporral

Minden más foci
2026.04.12. 21:05

Kosárlabda: ők voltak a legjobb fiatalok a férfi NB I alapszakaszában

Utánpótlássport
2026.04.12. 17:43

Kosárlabda: Halasy Enikő szintet lépett a rájátszásra

Utánpótlássport
2026.04.11. 17:56
Ezek is érdekelhetik