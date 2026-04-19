Női kosár Euroliga: Juhász Dorka nélkül vesztette el a finálét a Galatasaray

A Fener az egész évadban egyetlen vereséget szenvedett el, méghozzá az Euroligában, a francia Basket Landes vendégeként még januárban. Annak nem volt jelentősége, ennek a vasárnap estinek lett volna, azonban a szenzáció elmaradt.

A finálé szakkommentátora az Euroliga hivatalos oldalán a Sopron Basket ügyvezetője, korábbi legendás játékosunk, az Euroliga-győztes Dénesné Fegyverneky Zsófia volt.

Noha az első három negyedet egyaránt megnyerte a Fener, úgy kezdődött a záró felvonás, hogy lőtávolon belül maradt a Galatasaray, 51–45 volt csak a hátránya. A belga csillag, Julie Allemand 35. percben szerzett triplája viszont már Miguel Mendez csapatának 12 pontos előnyét eredményezte. Rövidesen kiállították a Galata edzőjét, Firat Okult, ám ennek már nem volt érdemi jelentősége, aztán az utolsó másodpercekben elkezdődött az ünneplés a parketten, miután lepörgött a hátralévő idő, a diadalittas együttes tagjai körben állva ugráltak. Emma Meesseman, a Fener másik belga klasszisa kifejezte együttérzését Juhász Dorkának, igazán kedves gesztus volt tőle.

A Fenerbahce 2023 és 2024 után harmadszorra emelhette a magasba a legrangosabb klubtrófeát – ne feledjük, négy évvel ezelőtt a Sopron éppen Isztambulban tört borsot a mostani győztes orra alá.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA

DÖNTŐ

FENERBAHCE OPET (török)–GALATASARAY CAGDAS FAKTORING (török) 68–55 (17–16, 20–16, 14–13, 17–10)

Zaragoza, 8737 néző. V: Teixeira (portugál), Pesics (szerb), Barkauskas (litván)

FENERBAHCE: ALLEMAND 13/9, Uzun 2, G. Williams 4/3, Stewart 9/3, MEESSEMAN 20/3. Csere: Cakir 4, RUPERT 16/6. Edző: Miguel Mendez

GALATASARAY: Erdogan 5/3, Johannes 12/12, Smalls 8/3, KUIER 10, E. WILLIAMS 15. Csere: Fitik 3/3, Bayram 2. Edző: Firat Okul

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–3. 6. p.: 4–10. 9. p.: 11–16. 11. p.: 22–16. 14. p.: 25–27. 18. p.: 34–27. 23. p.: 45–34. 25. p.: 47–41. 35. p.: 61–49. 38. p.: 65–52

Kiállítva: Firat Okul (35. p.)

A 3. helyért

Casademont Zaragoza (spanyol)–Spar Girona (spanyol) 66–63 (17–15, 17–21, 23–12, 9–15)