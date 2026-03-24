Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda Euroliga: a Maccabi a Fenerbahcét, a Valencia az Olympiakoszt kapta el

VARGA BALÁZS
2026.03.24. 22:59
Alec Peters (középen) és társai kikaptak a Valenciától (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 33. fordulójában az éllovas Fenerbahce és a második helyen álló Olympiakosz is kikapott – előbbi a Maccabi Tel-Avivtól, utóbbi a Valenciától. A Real Madrid legyőzte a Hapoel Tel-Avivot, és szintén nyert hazai pályán a Barcelona, a Monaco, a Partizan Beograd és a Zalgiris Kaunas, míg idegenben egyedül a Panathinaikosz kasszírozta be a két pontot.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 33. FORDULÓ
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Fenerbahce (török) 94–89 (25–20, 32–23, 15–23, 22–23)
Monaco (francia)–Milan (olasz) 90–85 (13–25, 32–23, 18–25, 27–12)
Zalgiris Kaunas (litván)–Bayern München (német) 78–71 (18–18, 16–20, 29–19, 15–14)
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Panathinaikosz (görög) 104–107 (26–25, 24–22, 25–34, 29–26)
Barcelona (spanyol)–Anadolu Efes (török) 78–71 (19–15, 23–15, 15–24, 21–17)
Valencia (spanyol)–Olympiakosz (görög) 85–84 (25–23, 17–27, 25–19, 18–15)
Partizan Beograd (szerb)–ASVEL Villeurbanne (francia) 79–78 (14–24, 22–8, 23–25, 20–21)
Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 92–83 (24–19, 21–16, 18–15, 21–23)

Legfrissebb hírek

Férfi kosárlabda Euroliga: két vereség után újra nyert az éllovas Fenerbahce

Kosárlabda
2026.03.20. 23:37

Férfi kosárlabda Euroliga: őrzi második helyét az Olympiakosz; a Hapoel Tel-Aviv is menetel

Kosárlabda
2026.03.20. 00:15

Férfi kosárlabda Euroliga: az Olympiakosz legyőzte az élen álló Fenerbahcét

Kosárlabda
2026.03.17. 23:16

A Zvezda lezárta a címvédő nagy sorozatát az Euroligában, Gudurics elérte a háromezres határt

Kosárlabda
2026.03.13. 23:20

Férfi kosárlabda Euroliga: a Dubai sorozatban ötödször, a Real Madrid negyedszer nyert

Kosárlabda
2026.03.12. 23:12

Férfi kosárlabda Euroliga: nyert a Partizan Beograd Bolognában

Kosárlabda
2026.03.11. 23:24

Férfi kosárlabda Euroliga: az Olympiakosz nyerte meg a görög rangadót

Kosárlabda
2026.03.06. 23:04

Sorozatban kilencedik győzelmét aratta a Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.03.05. 23:36
Ezek is érdekelhetik