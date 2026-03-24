Férfi kosárlabda Euroliga: a Maccabi a Fenerbahcét, a Valencia az Olympiakoszt kapta el

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 33. fordulójában az éllovas Fenerbahce és a második helyen álló Olympiakosz is kikapott – előbbi a Maccabi Tel-Avivtól, utóbbi a Valenciától. A Real Madrid legyőzte a Hapoel Tel-Avivot, és szintén nyert hazai pályán a Barcelona, a Monaco, a Partizan Beograd és a Zalgiris Kaunas, míg idegenben egyedül a Panathinaikosz kasszírozta be a két pontot.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 33. FORDULÓ

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Fenerbahce (török) 94–89 (25–20, 32–23, 15–23, 22–23)

Monaco (francia)–Milan (olasz) 90–85 (13–25, 32–23, 18–25, 27–12)

Zalgiris Kaunas (litván)–Bayern München (német) 78–71 (18–18, 16–20, 29–19, 15–14)

Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Panathinaikosz (görög) 104–107 (26–25, 24–22, 25–34, 29–26)

Barcelona (spanyol)–Anadolu Efes (török) 78–71 (19–15, 23–15, 15–24, 21–17)

Valencia (spanyol)–Olympiakosz (görög) 85–84 (25–23, 17–27, 25–19, 18–15)

Partizan Beograd (szerb)–ASVEL Villeurbanne (francia) 79–78 (14–24, 22–8, 23–25, 20–21)

Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 92–83 (24–19, 21–16, 18–15, 21–23)