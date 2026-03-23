Férfi kosárlabda Ek: Váradi Benedek a hét legjobbja

A továbbjutáson túl egyéni elismerésnek is örölhetett Váradi Benedek, akit a múlt hét legjobbjának választottak a férfi kosárlabda Európa-kupában. A vasiak a negyeddöntő első mérkőzésén 15 ponttal nyertek hazai pályán, majd szerdán hét pontot megtartottak az előnyükből a bosnyák KK Bosna elleni visszavágón, amelyen 78-70-re kikaptak. A szombathelyi csapat fennállása során először jutott az elődöntőbe, ahol a spanyol Bilbao Basket lesz az ellenfele.

A magyar bajnoki ezüstérmesnél a válogatott Váradi 23 pontot, 4 lepattanót és 4 gólpasszt gyűjtött, és a bb1.hu szaklap hétfői tájékoztatása szerint ezzel helyet kapott a hét csapatában is. A személyekre szóló szavazás lezárultával pedig a 31 éves hátvéd lett a játékhét legjobbja, miután a szavazatok 95 százalékát szerezte meg.

Milos Konakov vezetőedző együttese jövő szerdán, hazai pályán kezdi meg a szintén oda-visszavágós rendszerű elődöntőt a baszk csapat ellen, a visszavágót egy héttel később rendezik Bilbaóban.