Férfi kosárlabda Ek: Váradi Benedek a hét legjobbja

A továbbjutáson túl egyéni elismerésnek is örölhetett Váradi Benedek, akit a múlt hét legjobbjának választottak a férfi kosárlabda Európa-kupában. A vasiak a negyeddöntő első mérkőzésén 15 ponttal nyertek hazai pályán, majd szerdán hét pontot megtartottak az előnyükből a bosnyák KK Bosna elleni visszavágón, amelyen 78-70-re kikaptak. A szombathelyi csapat fennállása során először jutott az elődöntőbe, ahol a spanyol Bilbao Basket lesz az ellenfele.
A magyar bajnoki ezüstérmesnél a válogatott Váradi 23 pontot, 4 lepattanót és 4 gólpasszt gyűjtött, és a bb1.hu szaklap hétfői tájékoztatása szerint ezzel helyet kapott a hét csapatában is. A személyekre szóló szavazás lezárultával pedig a 31 éves hátvéd lett a játékhét legjobbja, miután a szavazatok 95 százalékát szerezte meg.
Milos Konakov vezetőedző együttese jövő szerdán, hazai pályán kezdi meg a szintén oda-visszavágós rendszerű elődöntőt a baszk csapat ellen, a visszavágót egy héttel később rendezik Bilbaóban.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
KK Bosna (bosnyák)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78–70 (10–14, 27–11, 24–24, 17–21)
Szarajevó, 828 néző. V: Stoica (román), Zenis (szlovák), Ciburisz (görög)
BOSNA: PLUMMER 20/12, JOESAAR 13/9, Zubac 2, YOUNG 18/3, Halilovic 1. Csere: Salics 4, Caruthers 6/6, Kovacsevics 6, Delalic 8/3, Gutic. Edző: Muhamed Pasalic
FALCO: Peterson 3, VÁRADI 23/21, Novakovics 2, Bognár 6/3, TORO 11. Csere: PERL 17/3, Filipovity M. 2, Whelan 3/3, Keller Á. 3. Edző: Milos Konakov
Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–6. 9. p.: 8–8. 11. p.: 10–16. 13. p.: 17–21. 16. p.: 30–21. 20. p.: 37–25. 24. p.: 44–36. 25. p.: 49–36. 28. p.: 56–42. 32. p.: 65–57. 36. p.: 71–63. 39. p.: 78–66. Kipontozódott: Halilovic (39. p.)
Továbbjutott: a Falco, 151–144-es összesítéssel