Férfi kosár Ek: Perl Zoltán március legjobbja

Perl Zoltánt, a Falco-Vulcano Energia KC dobóhátvédjét választották március legjobbjának a férfi kosárlabda Európa-kupában, miután a magyar válogatott játékos a bosnyák KK Bosna elleni negyeddöntő két mérkőzésén 23 pontot, három lepattanót és három gólpasszt átlagolt.

A 30 éves Perlnek kulcsszerepe volt abban, hogy a szombathelyiek történetük során először bejutottak a legjobb négy közé a nemzetközi sorozatban, melynek elődöntőjében a spanyol Bilbao Basket csapatával találkoznak szerdán hazai pályán, majd jövő szerdán idegenben.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bilbao Basket (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!