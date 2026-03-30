Férfi kosár Ek: Perl Zoltán március legjobbja

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathelyt erősítő Perl Zoltán lett március hónap legjobbja a férfi kosárlabda Európa-kupában.
Perl Zoltánt, a Falco-Vulcano Energia KC dobóhátvédjét választották március legjobbjának a férfi kosárlabda Európa-kupában, miután a magyar válogatott játékos a bosnyák KK Bosna elleni negyeddöntő két mérkőzésén 23 pontot, három lepattanót és három gólpasszt átlagolt.
A 30 éves Perlnek kulcsszerepe volt abban, hogy a szombathelyiek történetük során először bejutottak a legjobb négy közé a nemzetközi sorozatban, melynek elődöntőjében a spanyol Bilbao Basket csapatával találkoznak szerdán hazai pályán, majd jövő szerdán idegenben.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bilbao Basket (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
