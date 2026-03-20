Váradi Benedek a Bosna kiejtése után: Evés közben jött meg az étvágy

Váradi Benedek azt emelte ki, hogy a Falcónak volt tartása, amikor nyílt lett a továbbjutás kérdése, és büszke mindenkire, mert a hatalmas csapatmunkának köszönhető a továbbjutás.

„Azért a 15 pontos előny csalóka egy visszavágó előtt, hiszen több veszély rejlik benne – mondta a válogatott játékos. – Tudjuk, hogy a hazai meccsen sem volt ennyi a két alakulat között, az utolsó két percben sikerült kialakítani a különbséget. A Bosna remek csapat, hazai pályán még agresszívabb, és ez Szarajevóban érződött is. A második negyed gyengélkedése után a harmadik végén azért sikerült stabilizálni a nyolc-tíz pontos különbséget, és jól reagáltunk minden kiélezett helyzetre.”

Váradi 66 százalékkal dobott mezőnyből, és 70 százalékos hatékonysággal értékesítette a triplákat. A jó formája annak is köszönhető, hogy érzi a szakmai stáb és a társak bizalmát, de azt még örvendetesebbnek tartja, hogy mindig akad valaki a Falcóban, aki előre tud lépni. Remélhetőleg így lesz ez az elődöntőben is, bár a spanyol Bilbao sokkal nagyobb falatnak tűnik a Bosnánál is…

„Nem gondoltam volna, hogy eljutunk a nemzetközi porondon az elődöntőig, de evés közben jött meg az étvágy – folytatta Váradi Benedek. – Nagy siker ez, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy gratuláljak a női válogatottnak a vb-kijutáshoz, szuper napjai voltak a magyar kosárlabdázásnak. Az elődöntőt a Bilbao ellen felfoghatjuk bónusznak is, de nem fehér zászlóval a kezünkben fogunk pályára menni. A realitás szerint a baszkok jóval esélyesebbek nálunk, a Bilbao tavaly döntőt játszott ebben a sorozatban, és tiszteletre méltóak az idei eredményei is, bitang erős kerettel rendelkezik. Talán kedvező, hogy otthon kezdünk majd, és esetleg hazai pályán egy jó eredményt érünk el, úgy utazhatunk a visszavágóra. Hatalmas öröm, hogy idáig jutottunk.”

A Falcónak nem sok ideje van pihenni, szombaton idegenbeli rangadó vár a szombathelyiekre az NB I A-csoportjában az Alba Fehérvár ellen. Váradi Benedek szerint van rutinjuk abban, hogyan kezeljék a sorozatterhelést, de nem egyszerű mindig a legjobb formában teljesíteni, a fizikai fáradtság jelentkezhet. A Falco a bajnokságban szinte biztosan második helyen zárja az alapszakaszt, vagyis a legfontosabb számára, hogy a fehérvári meccset is a rájátszásra való felkészülésre használja fel.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

KK Bosna (bosnyák)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78–70 (10–14, 27–11, 24–24, 17–21)

Szarajevó, 828 néző. V: Stoica (román), Zenis (szlovák), Ciburisz (görög)

BOSNA: PLUMMER 20/12, JOESAAR 13/9, Zubac 2, YOUNG 18/3, Halilovic 1. Csere: Salics 4, Caruthers 6/6, Kovacsevics 6, Delalic 8/3, Gutic. Edző: Muhamed Pasalic

FALCO: Peterson 3, VÁRADI 23/21, Novakovics 2, Bognár 6/3, TORO 11. Csere: PERL 17/3, Filipovity M. 2, Whelan 3/3, Keller Á. 3. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–6. 9. p.: 8–8. 11. p.: 10–16. 13. p.: 17–21. 16. p.: 30–21. 20. p.: 37–25. 24. p.: 44–36. 25. p.: 49–36. 28. p.: 56–42. 32. p.: 65–57. 36. p.: 71–63. 39. p.: 78–66. Kipontozódott: Halilovic (39. p.)

Továbbjutott: a Falco, 151–144-es összesítéssel