Férfi kosárlabda BL: Hanga Ádám csapata a legnehezebb ellenfelet kapta a negyeddöntőben

2026.03.20. 13:57
Hanga Ádám csapata, a spanyol Joventut Badalona a görög AEK Athénnal játszik a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A görögök a mezőnyben egyedüliként veretlenül, hat győzelemmel zárták a második csoportkört. Az első szakaszban is csak egy vereségük volt: december közepén – amikor már biztos volt a csoportelsőségük és a továbbjutásuk – 80–69-re kikaptak a Szolnoki Olajbányász vendégeként.

A Badalona az első csoportkört teljesítette hat győzelemmel, a másodikat pedig 4/2-es mérleggel zárta.

A negyeddöntő első mérkőzéseit március 31-én és április 1-én játsszák, a második meccsekre egy héttel később kerül sor. Amennyiben szükséges, a harmadik mérkőzéseket április 14-én és 15-én rendezik.

A BL négyes döntője május 7-9-én éppen Badalonában lesz. Amennyiben a katalánok eljutnak odáig, az elődöntőben a spanyol Unicaja Málaga vagy a német Alba Berlin vár majd rájuk.

A válogatottságtól már visszavonult Hanga az eddigi 12 mérkőzésen 68 pontot szerzett, és átlagosan 18 és fél percet töltött a pályán.

Hanga Ádám Joventut Badalona férfi kosárlabda Bajnokok Ligája
